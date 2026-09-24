Dani Vallejo avanza a la segunda ronda del Hangzhou Open

Debió sudar más de la cuenta Adolfo Daniel Vallejo para superar el primer filtro en el Hangzhou Open 250, China, ganando en un partido con 2 horas con 50 minutos de duración.

Lea más: A madrugar para seguir a Dani Vallejo en el Hangzhou Open

La victoria del compatriota sobre Jie Cui fue por 6-1, 6-7 (2) y 6-4 en la pista central del Hangzhou Olympic Sports Centre.

WHAT.A.MATCH 🔥



Vallejo Battles through and defeats home hope Cui 6-1 6-7 6-4!#HangzhouOpen pic.twitter.com/pv1SdGjDKc — Tennis TV (@TennisTV) September 24, 2026

Vallejo tuvo siete aces con una sola doble falta, a diferencia de su rival que tuvo un solo saque ganador y tres dobles faltas.

En oportunidades de quiebre, Vallejo tuvo 13, de las cuales aprovechó cuatro, mientras que su adversario no tuvo ni una sola chance de rompimiento, ganando el segundo set en el desempate.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dani lidiará en la siguiente instancia con el vencedor del match entre el chino Zhang Zhizhen, quien compite mediante una invitación, y el hongkonés Coleman Wong Chak-lam. Este choque es el del último turno del día.

El paraguayo, de 22 años y ubicado en el puesto 58 del escalafón mundial, es el quinto cabeza de serie, por debajo de Daniil Medvedev (6), Andrey Rublev (25), Tomás Martín Etcheverry (30) y Quentin Halys (49).