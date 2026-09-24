El España-México sub-20 que iba a jugarse en Ceuta se disputará en Majadahonda el día 30

El España-México sub-20 que iba a jugarse en Ceuta se disputará en Majadahonda el día 30

Madrid, 24 sep (EFE).- El partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México que se iba a haber celebrado en Ceuta el 30 de este mes, pero que se suspendió por recomendación del Ministerio del Interior por la crisis migratoria, se disputará finalmente en el estadio del Cerro del Espino de la localidad madrileña de Majadahonda ese mismo día.