El español Benjamín Noval se proclama campeón mundial júnior de ciclismo en ruta

Noval aventajó al francés Simon Defrance, que ganó la medalla de plata, en 42 segundos.

El ciclista asturiano, de 17 años, logró despegarse de sus perseguidores a falta de dos vueltas para el final y mantuvo en solitario su ventaja hasta cruzar la línea de meta para conseguir su segundo maillot arcoíris en apenas 48 horas.

Hasta la octava vuelta, Noval y Defrance marchaban juntos al frente de la carrera, mientras que el alemán Owen Kings y el italiano Brandon Fedrizzi rodaban a seis segundos de los líderes.

El triunfo completa unos Mundiales extraordinarios para Noval, que el martes ya se había proclamado campeón mundial júnior de contrarreloj en Montreal. En aquella prueba recorrió los 20,3 kilómetros en 25 minutos, 17 segundos y 35 centésimas y superó en 6,35 segundos al belga Vic De Smet.

Con la victoria de este jueves, el corredor de Pola de Laviana logra el doblete de títulos mundiales júnior, en contrarreloj y ruta, en la misma edición de los campeonatos.

Tras su más reciente victoria, Noval agradeció a sus compañeros Raúl López, Luca Martínez y Aitor Martínez, que integraban el equipo español en la competición, por "el trabajo increíble" que realizaron.

"El plan salió a la perfección. Creo que los cuatro nos entendimos perfecto desde el principio. Sabíamos muy claro lo que teníamos que hacer", explicó.

El ciclista español añadió que desde el inicio de la carrera se sintió con fuerzas.

"Desde el principio me encontré muy bien, tuve una buena sensación y una vez veía que la carrera iba pasando, veía que iba llegando el momento. Cuando decidí ir para adelante, no miré para atrás y hasta meta", declaró.

Noval había reconocido tras ganar la contrarreloj que convertirse en campeón mundial era uno de sus grandes objetivos de la temporada y que llevaba meses preparando específicamente la cita de Montreal.

La prueba en ruta júnior masculina, disputada este jueves sobre 134 kilómetros, forma parte de los Campeonatos del Mundo de ciclismo que se celebran en Montreal hasta el 27 de septiembre.