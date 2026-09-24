Italia y Ucrania se enfrentarán en semifinales de la BJK Cup

La otra semifinal de la BJK Cup, que se disputará el viernes, medirá a España contra la República Checa.

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La final de este torneo, considerado el equivalente femenino a la Copa Davis masculina, está programada para el domingo.

En el primer turno de este jueves, Anhelina Kalinina dio el primer punto a Ucrania en su eliminatoria de cuartos al derrotar a Jana Otzipka por 6-7 (6/8), 6-1 y 6-1.

Greet Minnen, apenas 217ª del mundo, devolvió la esperanza a las belgas al ganar a Elina Svitolina, séptima jugadora de la clasificación WTA, por 6-7 (5/7), 6-4 y 6-4.

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En el partido de dobles decisivo Ucrania se impuso con la dupla Anhelina Kalinina/Lyudmyla Kichenok, que venció a Magali Kempen y Lara Salden por un doble 6-3.

La campeona defensora Italia se probó horas después ante la local China, reeditando un pulso de cuartos de final que las europeas ganaron fácilmente hace un año por 2-0.

Zhang Shuai, impulsada por el apoyo del público, dominó ampliamente en el primer partido individual ante Elisabetta Cocciaretto (6-0, 6-2).

Toda la presión recayó entonces sobre los hombros de Jasmine Paolini, ex #4 mundial y actual vigésima del ránking WTA.

Paolini, de 30 años, pudo equilibrar la eliminatoria al vencer 6-3 y 7-6 (7/4) a la campeona olímpica de París 2024, Zheng Qinwen (52ª).

El choque de dobles era de nuevo decisivo y allí Sara Errani y Paolini consiguieron el punto necesario para pasar a semifinales, al ganar 6-3, 5-7 y 6-3 después de dos horas y cuarto de lucha ante Guo Hanyu y Jiang Xinyu.