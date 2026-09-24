Lars Flaming suma medalla de oro con récord suramericano

El atleta paraguayo Lars Anthony Flaming consiguió el metal mas preciado para el Team Paraguay y lo hizo estableciendo nueva marca suramericana en el lanzamiento de jabalina, con 84.36 metros.

El paraguayo estableció la plusmarca, con significativa diferencia con relación a sus escoltas en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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Lars celebró con mucha emoción y arropado con la tricolor bandera su logro, consiguiendo la medalla 31ª para el Team Paraguay, y la sexta de oro.

El guaraní se ubicó delante del brasileño Pedro Nunes y el colombiano Billy Julio, quienes lanzaron a una distancia de 82.40 y 80.78, respectivamente.

Otras medallas y actuaciones

El Team Paraguay también consiguió otras medallas en la jornada de este jueves, plata en canotaje y bronce en salto de longitud, por intermedio de Ana Paula Fernandes y Christopher Thiessen, respectivamente.

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* Canotaje de plata. Ana Paula Fernandes tuvo una destacada actuación en el canotaje, consiguiendo medalla de plata.

En C1 Slalom Paralelo Femenino, Ana Paula se ubicó en el segundo puesto con 80.42, detrás de la brasileña Beatriz Da Motta (71.38) y la delante de la argentina Iris Castiglione (74.50).

En K1 Slalom Paralelo Femenino, Fernandes quedó a poco del podio, detrás de Brasil, Chile y Argentina, ubicándose en el cuarto lugar.

Igual puesto ocupó en K1 Slalom Paralelo, detrás de Brasil, Argentina y Chile.

* Thiessen con bronce. Llegó la medalla de bronce en Salto de Longitud por medio de Christopher Thiessen, que saltando 7.70 metros obtuvo su mejor marca personal, detrás del colombiano Arnovis Dalmero (7.96) y el uruguayo Emiliano Lasa (7.83).

* Tenis va por el bronce. Leyla Brítez y Martín Vergara cayeron en dos sets contra los chilenos Fernanda Labraña/Matías Soto, por doble 6-3 en semifinales.

Ahora la dupla guaraní disputará la medalla de bronce.

* Bádminton asegura bronce. En la disciplina bádminton se aseguró como mínimo el bronce al avanzar a las semifinales en Dobles Femenino, donde las gemelas Sofía y Paula Rodas se impusieron en 2 sets a las bolivianas Juanita Siviora y Verónica Cóndori de Bolivia.

* Pádel disputará el oro. Los padelistas paraguayos irán contra Argentina buscando la presea dorada, luego de batir a Chile por 2-0, luego de la victoria de la dupla paraguaya Martín Abud / Facundo Dehnike en las semifinales.

Los muchachos ya aseguraron como mínimo plata para el Team Paraguay, luego de vencer 2-0 a los chilenos Matías Negrete y Daniel Salinas por 6-4 y 6-2.

En la puja por el oro esperan los locales Santino Contreras e Ignacio Piotto.

En Vóleibol de Pista fue victoria de los albirrojos 3-0 sobre Bolivia, para ubicarse en la quinta posición, mientras los del altiplano cerraron el lote en sexta ubicación.