Polideportivo
24 de septiembre de 2026 a la - 12:54

Santa Fe 2026: Paraguay logra medallas en atletismo y canotaje

El paraguayo Christopher Thiessen (20 años), con la marca impuesta en salto largo, que le permitió colgarse la medalla de Plata.
El paraguayo Christopher Thiessen (20 años), con la marca impuesta en salto largo, que le permitió colgarse la medalla de Plata.Comité Olímpico Paraguayo

La cosecha paraguaya de medallas en los Juegos Odesur Santa Fe 2026 aumenta con dos preseas, una de Plata y otra de Bronce, alcanzadas este jueves en atletismo y canotaje, respectivamente.

Por ABC Color
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El paraguayo Christopher Thiessen se colgó la medalla de bronce en los Juegos Odesur Santa Fe 2026 con un registro de 7.70 metros en salto de longitud (o salto largo), completando el podio que lo integraron el colombiano Arnovis Dalmero (7.96) y el uruguayo Emiliano Lasa (7.83).

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Ana Paula Fernandes terminó en la segunda posición y por ende obtuvo la medalla de Plata en canotaje slalom, con un marca de 80.42, por detrás de la brasileña Beatriz da Motta (71.38) y delante de la argentina Iris Castiglione (74.50).

Mediantes las preseas obtenidas por Thiessen y Fernandes, Paraguay llega a 30 medallas, 5 de primer puesto (Oro), 9 de segundo (Plata) y 16 de tercero (Bronce). La cosecha será mayor, ya que el fútbol masculino como mínimo obtendrá la plateada. Este viernes luchará por la dorada contra Argentina.