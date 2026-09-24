Santa Fe 2026: Paraguay logra medallas en atletismo y canotaje

El paraguayo Christopher Thiessen se colgó la medalla de bronce en los Juegos Odesur Santa Fe 2026 con un registro de 7.70 metros en salto de longitud (o salto largo), completando el podio que lo integraron el colombiano Arnovis Dalmero (7.96) y el uruguayo Emiliano Lasa (7.83).

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Ana Paula Fernandes terminó en la segunda posición y por ende obtuvo la medalla de Plata en canotaje slalom, con un marca de 80.42, por detrás de la brasileña Beatriz da Motta (71.38) y delante de la argentina Iris Castiglione (74.50).

🥈 ¡MEDALLA de PLATA! #Canotaje 🛶 | 🙋🏻‍♀️ Ana Paula Fernandes - Slalom Paralelo Femenino 💪🏻



🤩 ¡30ª Medalla para el #TeamParaguay 🇵🇾 en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 🇦🇷 2026! 🙌🏻 | @suramericanos26



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1️⃣6️⃣ 🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉… pic.twitter.com/EyQwFr1FQw — Comité Olímpico Pyo (@coparaguay) September 24, 2026

Mediantes las preseas obtenidas por Thiessen y Fernandes, Paraguay llega a 30 medallas, 5 de primer puesto (Oro), 9 de segundo (Plata) y 16 de tercero (Bronce). La cosecha será mayor, ya que el fútbol masculino como mínimo obtendrá la plateada. Este viernes luchará por la dorada contra Argentina.