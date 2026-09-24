Medallas de plata en canotaje y bronce en atletismo, en Santa Fe

Los atletas del Team Paraguay Ana Paula Fernandes en canotaje y Christopher Thiessen en salto de longitud conquistaron preseas de plata y bronce, respectivamente, permitiendo al país plasmar en el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 32 preseas, sumadas a las dos de oro del jabalinista Lars Flaming y la dupla del squash Fiorella Gatti/Luján Palacios.

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Ana Paula tuvo una destacada actuación en el canotaje, consiguiendo medalla de plata.

En C1 Slalom Paralelo Femenino, Ana Paula se ubicó en el segundo puesto con 80.42, detrás de la brasileña Beatriz Da Motta (71.38) y la delante de la argentina Iris Castiglione (74.50).

En K1 Slalom Paralelo Femenino, Fernandes quedó a poco del podio, detrás de Brasil, Chile y Argentina, ubicándose en el cuarto lugar.

Igual puesto ocupó en K1 Slalom Paralelo, detrás de Brasil, Argentina y Chile.

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Thiessen consiguió el bronce en Salto de Longitud, luego de su marca de 7.70 metros obtuvo su mejor marca personal, detrás del colombiano Arnovis Dalmero (7.96) y el uruguayo Emiliano Lasa (7.83).

Otros deportes

* Tenis va por el bronce. Leyla Brítez y Martín Vergara cayeron en dos sets contra los chilenos Fernanda Labraña/Matías Soto, por doble 6-3 en semifinales.

Ahora la dupla guaraní disputará la medalla de bronce.

* Bádminton asegura bronce. En la disciplina bádminton se aseguró como mínimo el bronce al avanzar a las semifinales en Dobles Femenino, donde las gemelas Sofía y Paula Rodas se impusieron en 2 sets a las bolivianas Juanita Siviora y Verónica Cóndori de Bolivia.

Las hermanas se medirán a las brasileñas Jaqueline Lopes y Yasmin De Abreu, en la puja por llegar a la final.

La otra semifinal la disputarán las peruanas Rafaela Munar/Inés Castillo vs. Juliana Viana/Sania Passos.

* Pádel disputará el oro. Los padelistas paraguayos irán contra Argentina buscando la presea dorada, luego de batir a Chile por 2-0, luego de la victoria de la dupla paraguaya Martín Abud / Facundo Dehnike en las semifinales.

Los muchachos ya aseguraron como mínimo plata para el Team Paraguay, luego de vencer 2-0 a los chilenos Matías Negrete y Daniel Salinas por 6-4 y 6-2.

En la puja por el oro esperan los locales Santino Contreras e Ignacio Piotto.

En Vóleibol de Pista fue victoria de los albirrojos 3-0 sobre Bolivia, para ubicarse en la quinta posición, mientras los del altiplano cerraron el lote en sexta ubicación.

En el Balonmano, en su tercera presentación, el equipo paraguayo perdió 26-21 contra Brasil, realizando un meritorio juego, con paridad de 12-12 para ir a vestuarios.

En los cotejos previos hubo derrotas contra Argentina y Chile. Este viernes, el rival será Perú y el sábado Uruguay.