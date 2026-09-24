Ucrania elimina a Bélgica en la Copa Billie Jean King

Anhelina Kalinina, #140 del mundo en dobles, y Ludmyla Kitchenok (52) derrotaron por un doble 6-3 a las belgas Magali Kempen (34) y Lara Salden (108) en una hora y 23 minutos sobre la pista dura del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en Shenzhen (China), para cerrar la eliminatoria por 2-1.

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Ucrania se enfrentará este sábado por un puesto en la final al vencedor del cruce entre la anfitriona China y la vigente campeona, Italia.

Kalinina, situada en el puesto 48 de la clasificación individual, había adelantado a su país menos de cinco horas antes con una remontada ante Jana Otzipka (474) por 6-7 (6), 6-1 y 6-1.

Greet Minnen (217) igualó después la eliminatoria al sorprender a Elina Svitolina (7) por 6-7 (5), 6-4 y 6-4.

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Pese al esfuerzo acumulado, Kalinina mantuvo la intensidad desde el fondo y encontró en Kitchenok la movilidad necesaria para dominar la red. Las ucranianas colocaron el 83 % de sus primeros servicios y ganaron el 73 % de los puntos disputados con el segundo, una diferencia decisiva frente al 31 % de sus rivales.

Las dos parejas conservaron el saque durante los primeros seis juegos del encuentro. Kempen y Salden se adelantaron 3-2, pero Ucrania ganó los cuatro siguientes y cambió por completo la manga.

La primera rotura llegó en el séptimo juego, cuando las belgas salvaron una oportunidad, pero cedieron ante la segunda. Kalinina y Kitchenok confirmaron la ventaja y volvieron a quebrar el servicio rival para cerrar el set por 6-3 en 38 minutos.

Las ucranianas prolongaron su dominio en la segunda manga y se colocaron 3-0 con una rotura temprana. El momento más delicado apareció en el quinto juego, un pulso de 14 puntos y cuatro iguales en el que Kempen y Salden dispusieron de tres oportunidades para recuperar el servicio.

Kalinina y Kitchenok resistieron las tres amenazas y golpearon de nuevo inmediatamente al resto para abrir una ventaja de 5-1.

Las belgas recuperaron una de las dos roturas y redujeron la diferencia hasta el 5-3, pero Ucrania cerró el encuentro con su saque y en su primera bola de partido.

La pareja ucraniana convirtió cuatro de sus cinco oportunidades de rotura y solo cedió una vez el servicio. Kalinina culminó así una jornada en la que disputó cinco sets y se convirtió en la figura central de la segunda clasificación consecutiva de Ucrania para las semifinales.