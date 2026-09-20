Las albirrojas no pudieron con Perú y quedaron últimas en el Sub 20 de futsal

La selección paraguaya de futsal no consiguió quedar en sitiales preponderantes en el Sudamericano Sub 20 de Futsal Femenina y en su último cotejo, este sábado, cayó 3-2 contra las incaicas para cerrar el lote regional.

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El cuadro paraguayo estuvo conformado por: Giovanna Mechetti; Larissa Velázquez, Milena Villagra, Andrea Ruiz Díaz (c) y Milena Cuevas. Alternantes: Leryn Benítez; Ángeles Orué, Rania Salomón, Yamila Corvalán, Bianca Noguera, Nicole Figueredo, Pamela Mancuello, Jeni Torres y Erika Frutos, dirigidas por Nadia Rodas.

El certamen se disputó en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, Venezuela, que prevé tres cotejos para la última jornada, este domingo.

La gran final la jugarán Brasil y Venezuela, las anfitrionas que llegan a una final por primera vez.

La selección Argentina se quedó con el bronce, al derrotar a Colombia por 2 goles contra 1.

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Por su parte, la selección de Chile derrotó con lo justo a Bolivia, por el score de 2-1, con lo que se ubicó en el quinto puesto.

* Otros puestos. En la puja por el séptimo lugar, Uruguay le ganó en penales a Ecuador 3-2, luego de igualar en tiempo normal 4-4, en el cotejo disputado el sábado.

* INFORMACIÓN EN DESARROLLO