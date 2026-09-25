China mantiene su ventaja en los Juegos Asiáticos con 89 oros en el séptimo día

Hacia las 17.30 hora local (08.30 GMT), la delegación china sumaba además 34 platas y 20 bronces, para un total de 143 medallas. Japón acumulaba 22 oros, 36 platas y 46 bronces, mientras el tercero en la clasificación, Corea del Sur, sumaba 12 oros, 15 platas y 29 bronces.

Entre los oros conquistados este viernes por China figuraban la final femenina de 50 mariposa en natación, la final masculina de 50 braza, también en natación, o la final masculina de ciclismo de montaña campo a través, entre otros.

Japón, por su parte, se hizo con el oro en las finales femenina y masculina de monopatín.

La jornada incluyó también finales de entrenamiento de caballos y gimnasia artística. A la hora del corte aún quedaban por disputarse pruebas con medalla en atletismo y natación.