Eddy Merckx: "Los corredores participan en 80 carreras al año. Yo hacía entre 130 y 150"

"Lo dijo en caliente, fruto de la decepción y de la frustración. Pero cuando vuelva a entrenar se marcará nuevos objetivos. No está desgastado", afirmó Merckx, de 81 años, en una entrevista con el diario belga DH Les Sports con motivo de los Mundiales de ciclismo de Montreal.

Desde 2024, y a menudo tras alguna caída fuerte, Vingegaard, doble ganador del Tour de Francia (2022 y 2023) y campeón también de la Vuelta a España (2025) y del Giro de Italia (2026), ha sugerido que podría retirarse relativamente joven y que, en todo caso, no se ve corriendo hasta los 35 años.

El 'Caníbal', que se retiró como profesional a los 32 años, comparó la situación del danés con su trayectoria, y recordó la enorme carga competitiva que soportaban los corredores de su generación.

"Yo, a los 30 años, es verdad que prácticamente ya había hecho mi carrera, pero también tenía un número de días de competición acorde con mi palmarés. Hoy los corredores participan como máximo en unas 80 carreras al año. Yo hacía entre 130 y 150", señaló.

"Así que, si se cuidan bien, no hay ningún motivo para que no tengan una carrera larga", agregó el cinco veces ganador del Tour de Francia.

Merckx se refirió también a la irrupción de ciclistas cada vez más jóvenes en el pelotón, un fenómeno que no es exclusivo de su deporte, sino consecuencia de una profesionalización cada vez más temprana.

"En tenis y en fútbol también se empieza cada vez antes. Los deportistas se forman desde muy jóvenes con métodos que ya son profesionales. Por eso pueden convertirse antes en profesionales", explicó.

Entre los representantes de esa nueva generación destacó al francés Paul Seixas y al italiano Lorenzo Finn, corredor del equipo de desarrollo del Red Bull-Bora.

"Está Seixas, que impresiona. También vi a Lorenzo Finn en el Tour del Porvenir, al que presentan como el 'nuevo Pogacar'. Me dejó impresionado. Es por fin una buena noticia para Italia, que está viendo aparecer nuevos talentos", afirmó.

El belga también se refirió a Tadej Pogacar, ausente del Mundial de Montreal, y consideró acertada la decisión del esloveno de no precipitar su regreso tras su caída en la Vuelta a España, cuando era destacado líder.

Para ilustrarlo recurrió a su propia experiencia en el Tour de Francia de 1975, cuando continuó compitiendo pese a sufrir una doble fractura de mandíbula.

"Cometí el error de continuar. Aquella mala decisión arruinó la parte posterior y el final de mi carrera. Pogacar hizo muy bien en no precipitar su regreso, habría sido una muy mala decisión", afirmó.

El Mundial regresará este domingo al Mont Royal de Montreal, donde Merckx consiguió en 1974 el tercero y último de sus títulos mundiales, que todavía recuerda como el más inesperado.

"Es un maillot arcoíris que nunca pensé que podría traerme a casa porque había corrido 42 criteriums después del Tour de Francia", recordó el belga.

De cara a la carrera de este domingo, Merckx situó a sus compatriotas Remco Evenepoel y Wout van Aert entre los principales aspirantes y consideró que las posibilidades de ambos están "bastante equilibradas".

"No hay ninguna razón para que no funcione" el tándem, afirmó Merckx, aunque precisó que "si Remco se siente en condiciones de ganar", él se decantaría por Evenepoel.

"No hará regalos", concluyó.