Grimaldo, campeón del mundo con España, ve a Messi como el mejor de la historia

El '10' se despedirá el 6 de octubre de la Albiceleste con la que conquistó el Mundial de Catar 2022, durante un amistoso con Benín que se disputará en Buenos Aires.

Durante un test rápido lanzado al futbolista rojiblanco, llegado esta temporada al Atlético de Madrid procedente del Bayer Leverkusen alemán, este comentó que ficharía para el equipo colchonero al barcelonista Pedro González 'Pedri' y a Kylian Mbappé, del Real Madrid, y que, en su opinión, Messi es el mejor de la historia.

Además, Grimaldo, quien no disputó ningún minuto en el Mundial, indicó que no tiene "ninguna duda" de que el Balón de Oro debería ganarlo un futbolista español, en particular los jugadores del Barcelona Rodri Hernández o Lamine Yamal, aunque en su caso votaría por la joven perla culé.

Grimaldo cree que "no debería haber debate entre muchos jugadores" por quién merece el galardón al mejor futbolista del año.

"Debería ser un jugador español; de eso no creo que haya ninguna duda. No se por qué abren el debate a tantos jugadores. Dentro de los españoles, tanto Rodri como Lamine, sobre todo, podrían ser cualquiera de los dos. Fabián (Ruiz) también. Pero sobre todo Rodri y Lamine, que sería a quien yo votaría", explica.