Polideportivo
25 de septiembre de 2026 a la - 06:50

La selección última su cita en Wembley con un entrenamiento antes de volar a Londres

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Las Rozas (España), 25 sep (EFE).- La selección española se entrenó este viernes en la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas antes de volar esta tarde a Londres para enfrentarse mañana con Inglaterra en el estadio de Wembley.

Por EFE
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Los 26 jugadores con los que cuenta el seleccionador, Luis de la Fuente, se ejercitaron con normalidad en una sesión que en su mayoría discurrió a puerta cerrada y sólo en los primeros minutos se permitió la presencia de los medios de comunicación.

El avión de la selección despegará a las 17.00 hora española (15.00 GMT) rumbo al aeropuerto de Luton, a unos 50 kilómetros del hotel donde se alojará en Wembley, a las afueras de Londres.

La selección española, vigente campeona del mundo y subcampeona de la Liga de Naciones, no hará ningún entrenamiento en el estadio inglés, aunque De la Fuente y Rodri Hernández comparecerán ante los medios a las 20.00 hora inglesa (19.00 GMT).

El combinado inglés, que dirige el alemán Thomas Tuchel, se entrenará a las 16.30 hora local (15.30 GMT) en el complejo deportivo del Tottenham Hotspur, después de la comparecencia ante los medios del técnico alemán y del capitán de los Tres Leones, Harry Kane.

Se trata del primer partido de la fase del grupo A de la nueva edición de la Liga de Naciones, en el que también están Croacia y República Checa, rivales de España en Sevilla y Oviedo el próximo martes y el 3 de octubre, respectivamente.