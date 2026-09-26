Dani Vallejo levanta el pañuelo del adiós en el Hangzhou Open

En choque entre jugadores de la misma edad (22 años) lo ganó de manera sorpresiva Coleman Wong, 108 en la clasificación ATP, que se impuso contra el favorito Adolfo Daniel Vallejo, quinto sembrado en el Hangzhou Open y situado en el puesto 58 del escalafón mundial.

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El enfrentamiento quedó a favor del hongkonés por 7-6 (2), 4-6 y 6-3, en 2 horas con 34 minutos de partido.

El match se disputó en la pista central del Hangzhou Olympic Sports Centre, luego de la victoria del ruso Daniil Medvedev contra el francés Valentín Royer en octavos de final. El moscovita aguardaba el duelo entre Vallejo y Wong para definir su rival en cuartos.

La primera manga duró 55 minutos, con 8 aces para Wong y 3 para Vallejo, sin posibilidades de quiebre para ninguno y con un desempate sacado adelante con claridad por el asiático, que tuvo números favorables desde el saque.

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El segundo set fue igual de reñido. Dani quebró luego del 4-4 y se mostró firme con su servicio para imponerse por 6-4 en 53 puntos, estirando el ya agotador partido a la tercera manga decisiva, en la que el factor físico pasaba a cumplir un rol importante.

Wong se mostró más entero en el tramo final, superó el filtro y va al encuentro de Medvedev, un rival de peso, sobre todo en canchas duras.

Si bien se reconoce el crecimiento permanente de Vallejo para competir entre los mejores, este es el momento para que el compatriota de el salto de calidad que aún le falta.

Dani levantó el pañuelo del adiós. Su esfuerzo no fue suficiente para seguir en carrera. Había superado el jueves a al chino Jie Cui por 6-1, 6-7 (2) y 6-4. El fixture marcaba un duelo importante si pasaba a cuartos, pero no pudo.