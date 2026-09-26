Medvedev avanza a cuartos y espera por Dani Vallejo o Wong

La victoria del primer sembrado Daniil Medvedev sobre el francés francés Valentín Royer en octavos de final del ATP 250 de Hangzhou (China), fue por 7-6 (6) y 6-3, en 1 hora con 49 minutos de partido.

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El duelo se cumplió en la pista central del Hangzhou Olympic Sports Centre, en la que entrarán en acción en breve el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo y el hongkonés Coleman Wong.

Por ránking, el compatriota es el favorito a superar de ronda, aunque en el deporte, las sorpresas están en el orden del día. El nacido en Asunción, de 22 años, ocupa el puesto 58 de la clasificación ATP, mientras que su rival, de la misma edad, se ubica en el lugar 108.

El que gane tendrá la brillante oportunidad de medir la fuerza de su tenis con un verdadero peso pesado como “Meddy”, más aún en cancha dura. El moscovita tiene 30 años, está sexto en el escalafón, fue #1 del mundo en febrero de 2022 y ostenta 23 títulos individuales, con un Grand Slam, el del Abierto de Estados Unidos 2021, tras vencer en la final al GOAT Novak Djokovic, en sets corridos.

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El Hangzhou Open reparte 1.039.090 dólares en premios. El campeón surgirá el próximo martes y además de la recompensa económica, obtendrá 250 puntos en la clasificación.