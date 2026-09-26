El Valladolid, a coger impulso pendiente del gol, ante un Córdoba que quiere huir de abajo

De hecho, el último choque en casa se saldó con un 0-3 ante el Real Oviedo, que desató los primeros pitidos a jugadores y entrenador y los primeros gritos de "Escribá dimisión", ya en la quinta jornada de LaLiga Hypermotion, por lo que la presión será otro factor con el que deberá lidiar la plantilla vallisoletana.

De hecho, Escribá ha asegurado que es fundamental ofrecer buenos balones a los delanteros, y para eso tienen que ser más agresivos desde la defensa, ya que se está mostrando demasiado endeble en esa faceta lo que, unido a la falta de definición, hacen del equipo un rival fácil de batir.

El domingo tendrán enfrente a un Córdoba que tampoco ha empezado bien, pero que cuenta con "uno de los mejores entrenadores, Iván Ania", en opinión del técnico de los vallisoletanos, que conoce bien a sus jugadores y que ha conformado un bloque sólido "que irá a más".

Mientras que el Real Valladolid sigue en "proceso de construcción", los andaluces son un bloque consolidado y cuentan en sus filas con jugadores desequilibrantes como Carracedo, y con verticalidad, como Bri o Kevin Medina.

Escribá no podrá disponer de Ojeda, que está en la recta final de su recuperación, ni de Dani Pérez, ni tampoco de los internacionales Homam y Balboa, pero recupera a Lachuer, tras cumplir su sanción, y volverá a llamar al canterano Parriego, para completar la lista de convocados.

Posible once inicial del Real Valladolid: Aceves; Alejo, Miguel Rubio, Torres, Garri o Clerc; Juric, Ponceau; Luis Chacón, Víctor Jr, De Rooij o Arnu; Latasa

Por su parte, el Córdoba visita al Valladolid con el objetivo de encadenar por primera vez esta temporada dos victorias consecutivas y alejarse de la zona baja de la clasificación.

El equipo de Iván Ania, decimosexto con seis puntos, llega reforzado anímicamente tras remontar el pasado viernes en el campo del Albacete (1-2), un triunfo que puso fin a una racha de tres derrotas seguidas, aunque con dudas en su juego después de una primera mitad en la que el propio técnico reconoció que el equipo no estuvo bien.

El Córdoba no podrá contar con el delantero Víctor Sánchez, que arrastra unas molestias musculares, ni con el portero Iker Álvarez, convocado por la selección de Andorra, por lo que el luso Guilherme Fernandes, que la pasada temporada defendió la portería del conjunto pucelano, será el titular bajo palos.

Tampoco estarán los lesionados Jacobo Martí, Adilson y Fomeyem pero, como novedad, el extremo Salim El Jebari, recuperado de una pubalgia, entrará en la convocatoria por primera vez esta campaña.

Real Valladolid: Aceves; Alejo, Miguel Rubio, Torres, Garri o Clerc; Juric, Ponceau; Luis Chacón, Víctor Jr, De Rooij o Arnu; y Latasa

Córdoba: Guilherme; Budesca, Alex Martín, Rubén Alves, Tasende; Isma Ruiz, Diarra; Carracedo, Adnane Ghailan, Diego Bri; y Percan.