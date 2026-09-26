Inglaterra y España lucirán brazaletes negros en memoria de Kevin Keegan

Los dos equipos rendirán homenaje de este modo a una de las figuras más destacadas del fútbol europeo en las décadas de los 70 y 80 tras conquistar dos Balones de Oro consecutivos (1978 y 1979), además de conquistar tres Ligas inglesas, una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA con el Liverpool.

El gesto en recuerdo de Keegan, del que informan fuentes de la Real Federación Española de Fútbol, tendrá lugar en el encuentro que la dos selecciones juegan correspondiente a la primera ronda de la fase de grupos de la Liga de Naciones.