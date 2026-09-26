Larissa Schaerer: “Hoy podemos decir que vamos viendo los resultados”

Destacó el crecimiento de disciplinas que comenzaron a desarrollarse con mayor fuerza después de Asunción 2022 y señaló que los resultados son parte de un proceso de varios años.

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El Team Paraguay regresó a casa después de una participación histórica en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional cerró con 37 medallas, nueve de oro, nueve de plata y 19 de bronce, una cosecha que, según Larissa Schaerer, refleja no solamente los resultados obtenidos en Argentina, sino también el crecimiento de varias disciplinas deportivas.

“La evaluación es superpositiva, sumamente positiva en cuanto a medallas, pero también en cuanto a posiciones y a resultados”, señaló Schaerer en conversación con El Polideportivo de ABC Cardinal.

Para la dirigente olímpica, una de las claves está en el proceso iniciado a partir de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. “Acá se ve el proceso, se ve un proceso que lleva años. Desde haber tenido los Juegos de Asunción 2022, hoy podemos ver en todos los deportes que estamos llevando atletas competitivos”, explicó.

Schaerer puso como ejemplos a disciplinas que anteriormente tenían dificultades para contar con infraestructura o desarrollo competitivo. “Antes no teníamos un pabellón, hoy tenemos representantes en la gimnasia. Tenemos también representantes en ciclismo de pista, que también nació y empezó en Asunción 2022”, indicó.

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También destacó el crecimiento del bádminton y de otras modalidades que encontraron un impulso a partir de los Juegos realizados en Paraguay. “Los resultados de deportes en desarrollo o nuevos que vinieron con Asunción 2022, el bádminton, por ejemplo. Para nosotros, superpositivo. Estamos muy contentos, sabemos que esto es un proceso y hoy podemos decir que vamos viendo los resultados”, manifestó.

“No nos sorprendió”

Consultada sobre si alguna de las medallas obtenidas en Santa Fe había sido una sorpresa, Schaerer explicó que el Comité Olímpico trabaja con una proyección previa de resultados.

“Realmente no. Eran como las que teníamos ya consideradas. Uno proyecta en qué deportes, qué atletas”, comentó.

Sí resaltó el desempeño de jóvenes que consiguieron resultados importantes, como las hermanas Sofía y Paula Rodas en bádminton, además de la actuación de Ana Paula Fernandes y la clasificación del seleccionado masculino de fútbol a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

“Creo que es superpositivo y esto nos hace mirar lo que viene: Lima 2027, Asunción 2031, pero hablando de este ciclo, vamos encaminados nosotros para Los Ángeles 2028”, sostuvo.

Entre los resultados que también ratificaron la presencia paraguaya en el alto rendimiento mencionó a Lars Flaming y Nicole Martínez, quienes ya tenían asegurada su clasificación a los Panamericanos de Lima por haber sido medallistas de oro en los Juegos Panamericanos Junior y volvieron a destacarse en Santa Fe.

Flaming, además, estableció un récord Odesur en lanzamiento de jabalina, mientras que Martínez volvió a subir a lo más alto del podio en remo.

Un proceso de 8 a 12 años

Schaerer también fue consultada sobre disciplinas que no alcanzaron resultados destacados en Santa Fe, como la natación. La dirigente evitó considerar que se haya incumplido una expectativa y puso el foco en el tiempo que requiere la formación de un atleta.

“En la natación sabemos que hay chicos muy jóvenes que están en un proceso. No puedo decir que se haya proyectado y no se logró, porque realmente sabemos —y siempre lo digo— que este proceso demora entre ocho y 12 años aproximadamente”, explicó.

“Tenemos muchos atletas jóvenes. Entonces hay que darles un tiempo. El atletismo podemos ver cómo también llevó un proceso de años y hoy está viendo esos resultados”, agregó.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud

La conversación también tuvo como eje los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que comenzarán el 31 de octubre. Paraguay contará con una delegación de aproximadamente 21 atletas, según Schaerer, en disciplinas como atletismo, futsal masculino, esgrima y natación, entre otras.

La dirigente explicó que se trata de una competencia con una franja etaria diferente a la de los Juegos Suramericanos. Los atletas deben tener entre 14 y 17 años y no pueden cumplir 18 antes de la finalización de los Juegos.

Respecto a la posibilidad de que Paraguay vuelva a postularse para organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030, Schaerer explicó que la candidatura nacional se encuentra en pausa y que el Comité Olímpico Internacional definirá el camino una vez culminada la edición de Dakar.

“Hasta ahora, la única comunicación que hemos recibido es que ellos lo van a decidir una vez finalizados estos Juegos de Dakar”, señaló.

Schaerer consideró que la pandemia y las dificultades que rodearon a la organización de la edición africana influyeron en el proceso de los Juegos de la Juventud. Desde la posición del Comité Olímpico Paraguayo, sostuvo que estas competencias deben mantener un perfil competitivo y de alto rendimiento que sirva como preparación para los Juegos Olímpicos.

El legado de Santa Fe

Sobre la infraestructura utilizada en Santa Fe, Rosario y Rafaela, Schaerer destacó la inversión realizada por la provincia argentina para recibir los Juegos.

Mencionó la construcción de un nuevo centro acuático, arenas deportivas, un estadio de atletismo y un velódromo, entre otras obras. En ese sentido, comparó el legado de Santa Fe con el que dejaron los Juegos de Asunción 2022 en Paraguay.

“Así como para nosotros todo lo que quedó en infraestructura deportiva hoy estamos viendo su fruto y su resultado, para ellos también. Y lo importante que es el hecho de organizar estos Juegos”, señaló.

No obstante, destacó que Paraguay mantiene una ventaja en cuanto a la concentración de escenarios deportivos en un mismo espacio. “No se asemeja todavía a lo que es nuestro Parque Olímpico y la Secretaría en cuanto a esa hoja de deportes compactos que tenemos todos en un mismo sitio”, indicó.

Asunción se prepara para los World Skate Games

Schaerer también adelantó detalles de la organización de los World Skate Games Asunción 2026 (2 al 18 de octubre), que reunirán a más de 90 países y contemplarán 11 deportes y 40 disciplinas.

Entre los escenarios mencionó el Parque Olímpico, la SND, la Costanera y el Cerro Lambaré, donde se desarrollará la competencia de downhill.

Además, destacó que el skateboarding tendrá una importancia especial porque algunas de las competencias que se realizarán en Asunción serán clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Realmente es un evento muy grande, más de 90 países que van a estar representados con sus atletas”, expresó.

La dirigente también explicó que se realizaron obras y adecuaciones en diferentes escenarios, entre ellas la construcción del bowl de skateboarding y trabajos en el circuito de park.

El acceso a las sedes independientes, como la Costanera y el Cerro Lambaré, será gratuito. Para los parques deportivos se podrá acceder mediante una entrada diaria de 10.000 guaraníes, mientras que el denominado Golden Ticket, con un valor de 100.000 guaraníes, permitirá ingresar durante los 15 días del evento.

Las competencias se desarrollarán aproximadamente entre las 09:00 y las 22:00, permitiendo que el público pueda asistir también después de la jornada laboral.

La ceremonia inaugural de los World Skate Games Asunción 2026 está prevista para el 2 de octubre, en el Parque Olímpico.