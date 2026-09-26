Santa Fe 2026: Team Paraguay cierra con 37 medallas

Paraguay culminó su participación en Santa Fe 2026 con 37 preseas, superando las tres decenas de medallas y sumando 9 de oro, 9 de plata y 19 de bronce en los Juegos Suramericanos.

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Entre los resultados más destacados aparece el primer oro paraguayo en patinaje de velocidad, conquistado por Julio César Mirena en los 10.000 metros. El patinador, además, fue uno de los abanderados de la delegación junto a la golfista Sofía García, quien también se consagró campeona suramericana en el individual y sumó otro oro en la competencia por equipos.

Otro de los grandes momentos de la participación paraguaya fue protagonizado por Lars Flaming, quien ganó el lanzamiento de jabalina con 84,36 metros, estableciendo además un nuevo récord de los Juegos Odesur. La marca superó los 80,11 metros del colombiano Arley Ibargüen, registrados en Cochabamba 2018.

Santa Fe 2026 también dejó los primeros títulos suramericanos de Paraguay en squash y pádel. Fiorella Gatti y Luján Palacios conquistaron el oro en squash, mientras que Martín Abud y Facundo Denhike subieron a lo más alto del podio en pádel.

El remo también tuvo una participación histórica. Fiorela Rodríguez de Mello consiguió la primera medalla paraguaya en la modalidad coastal, con una plata, mientras que el ocho con timonel femenino obtuvo un bronce que se suma a los resultados inéditos de la disciplina.

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A la cosecha histórica se agregó Verónica Chávez, quien logró el bronce en E-Sports, EA Sports FC, en la primera participación de esta modalidad en la delegación paraguaya.

La cosecha dorada también incluyó a Erika Alarcón, campeona en patinaje artístico; Nicole Martínez, en remo; y el equipo masculino de fútbol, además de los títulos obtenidos por García, Mirena, Flaming, Abud-Denhike y Gatti-Palacios.

Las 37 medallas de Paraguay

Oro (9): Erika Alarcón (patinaje artístico); Julio César Mirena (patinaje de velocidad, 10K); Lars Flaming (atletismo, jabalina); Sofía García (golf individual); Sofía García, Marcelo Ruiz, Gustavo Silvero y Milagro Chávez (golf por equipos); Nicole Martínez (remo); Martín Abud y Facundo Denhike (pádel); Fiorella Gatti y Luján Palacios (squash); equipo masculino de fútbol.

Plata (9): Michelle Valiente y Giuliana Poletti (vóley playa); Thaila Kreuz y Marcos Moreira (bochas, volo mixto); Ana Paula Fernandes (canotaje, C1 slalom); Agua Marina Espínola (ciclismo, contrarreloj); equipo femenino de balonmano; Alejandra Alonso y Nicole Martínez (remo, W2); Rocío Bordón y Adriana Sanabria (remo, 2XWL); Fiorela Rodríguez de Mello (remo, coastal); Julio César Mirena (patinaje de velocidad, 1.000 metros).

Bronce (19): Verónica Chávez (E-Sports, EA Sports FC); Christopher Thiessen (atletismo, salto de longitud); Sofía Rodas y Paula Rodas (bádminton, dobles femenino); Mariel Alves (bochas, individual); Minerva Montiel (boxeo); Montserrat Viveros (esgrima, espada individual); Gabriela Narváez (-48 kg) y Paloma Narváez (-52 kg) (judo); Alejandra Alonso y Nicole Martínez (remo, doble scull); Alejandra Alonso, Nicole Martínez, Fiorela Rodríguez de Mello y Agustina López (remo, W4-).

Alejandra Alonso, Nicole Martínez, Fiorela Rodríguez de Mello, Clara Correa, Rocío Bordón, Adriana Sanabria, Agustina López y Bianca Wollmeister, con Martina Noguera como timonel (remo, ocho con timonel); equipo femenino de rugby seven; Fiorella Gatti (squash); Charles Hockin (natación); Marcelo Aguirre (tenis de mesa, individual); Marcelo Aguirre y Santino Pastore (tenis de mesa, dobles); Alexandro Liuzzi (halterofilia, 60 kg); Andrea Gómez y Jaesson Garay (taekwondo, pareja mixta); Antonella Betharram, Andrea Gómez, Rubén Arce, Taekyo Priore y Jaesson Garay (taekwondo, equipo mixto).