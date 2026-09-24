Polideportivo
24 de septiembre de 2026 a la - 16:47

Dani Vallejo va contra Wong, con Daniil Medvedev en el horizonte

Adolfo Daniel Vallejo Álvarez, nacido en Asunción el 28 de abril de 2004, a su ingreso a la pista para su estreno en el Hangzhou, en China. en Hangzhou, China.
Adolfo Daniel Vallejo Álvarez, nacido en Asunción el 28 de abril de 2004, a su ingreso a la pista para su estreno en el Hangzhou, en China. en Hangzhou, China.Hangzhou Open

Adolfo Daniel Vallejo venció este jueves al local Jie Cui en su estreno en el ATP 250 de Hangzhou (China), enfrentará el sábado al hongkonés Coleman Wong y de pasar podría enfrentar en cuartos de final al primer sembrado, el ruso Daniil Medvedev.

Por ABC Color
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En 2 horas con 50 minutos, el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (22 años y 58 en el escalafón ATP) superó este jueves al chino Jie Cui (28 y 456) por 6-1, 6-7 (2) y 6-4, en el escenario principal del Hangzhou Olympic Sports Centre.

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Su rival de la segunda fase surgiría del choque nocturno entre el chino Zhang Zhizhen y el hongkonés Coleman Wong, quien terminó imponiéndose por doble 6-3.

El próximo rival asiático de Dani tiene 22 años, ocupa el puesto 112 del escalafón mundial y su mejor ubicación fue 92, alcanzado el 3 de agosto de 2026.

El choque de octavos de final entre Vallejo y Wong aún no fue programado, aunque se sabe que será el sábado (a la madrugada de nuestro país, por la diferencia horaria) y que el ganador medirá al vencedor del match entre el primer sembrado, Daniil Medvedev y el francés Valentín Roger, con claro favoritismo para el ruso.

El solo hecho de poder enfrentar a un verdadero “peso pesado” como “Meddy” (en #1 del mundo), sería una experiencia valiosa para el compatriota, de ascendente carrera, que tiene potencial para competir con los mejores y por qué no, salir airoso.

El Hangzhou Open reparte una bolsa total de 1.039.090 dólares en premios y otorga al campeón 250 puntos. Se desarrolla sobre pista dura (la cancha principal con techo retráctil) y coronará a su monarca el martes 29, en el día del cierre del evento.