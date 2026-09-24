Dani Vallejo va contra Wong, con Daniil Medvedev en el horizonte

En 2 horas con 50 minutos, el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (22 años y 58 en el escalafón ATP) superó este jueves al chino Jie Cui (28 y 456) por 6-1, 6-7 (2) y 6-4, en el escenario principal del Hangzhou Olympic Sports Centre.

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Su rival de la segunda fase surgiría del choque nocturno entre el chino Zhang Zhizhen y el hongkonés Coleman Wong, quien terminó imponiéndose por doble 6-3.

El próximo rival asiático de Dani tiene 22 años, ocupa el puesto 112 del escalafón mundial y su mejor ubicación fue 92, alcanzado el 3 de agosto de 2026.

El choque de octavos de final entre Vallejo y Wong aún no fue programado, aunque se sabe que será el sábado (a la madrugada de nuestro país, por la diferencia horaria) y que el ganador medirá al vencedor del match entre el primer sembrado, Daniil Medvedev y el francés Valentín Roger, con claro favoritismo para el ruso.

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El solo hecho de poder enfrentar a un verdadero “peso pesado” como “Meddy” (en #1 del mundo), sería una experiencia valiosa para el compatriota, de ascendente carrera, que tiene potencial para competir con los mejores y por qué no, salir airoso.

El Hangzhou Open reparte una bolsa total de 1.039.090 dólares en premios y otorga al campeón 250 puntos. Se desarrolla sobre pista dura (la cancha principal con techo retráctil) y coronará a su monarca el martes 29, en el día del cierre del evento.