Santa Fe 2026: Cierre de los Juegos Suramericanos con récord histórico de público

Después de dos semanas de actividad, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegaron a su fin. El Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe fue escenario de la ceremonia de clausura, que reunió a delegaciones, deportistas, voluntarios y familias para despedir una edición que dejó una marca histórica por su convocatoria.

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Durante el cierre, el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, destacó especialmente la respuesta de la comunidad durante las dos semanas de competencia y actividades.

“Han convertido estos Juegos Suramericanos en los Juegos con más público de la historia. Más de 3 millones y medio de personas nos acompañaron durante todos estos días, en la competencia, en los Fan Fest y en todas las actividades que se desarrollaron”, señaló.

Moccia también destacó a los habitantes de las tres ciudades sede, a quienes definió como “anfitriones excepcionales”, y resaltó la capacidad de Santa Fe, Rosario y Rafaela para recibir a las delegaciones y generar espacios de encuentro entre los países participantes.

“El mejor legado de un evento deportivo también está en las experiencias, los vínculos y el entusiasmo que quedan en cada una de las personas”, sostuvo.

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Luego de las palabras de Moccia, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó el acompañamiento que tuvo la provincia durante el desarrollo de los Juegos.

“Vi a mi provincia feliz, vi a mi provincia disfrutar, vi cómo le abrimos los brazos al resto de la Argentina y al mundo. Creo que dejamos un ejemplo único”, expresó.

El gobernador también afirmó que “la provincia de Santa Fe es la capital del deporte en el orden nacional” y agradeció a los deportistas, equipos, voluntarios, fuerzas de seguridad, docentes y profesores que acompañaron a estudiantes desde distintos puntos del territorio provincial.

“Quiero agradecer sinceramente a cada deportista, a cada equipo, a cada uno de los voluntarios, a cada uno de los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad, a cada uno de los profes que trajeron a los alumnos desde cada punto de la provincia, a cada uno de ustedes que participó en paz”, señaló.

Una despedida con todos los protagonistas

La jornada comenzó con la presentación de la Red de Coros y Orquestas de la provincia, integrada por unos 320 chicos de escuelas santafesinas.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo de la soprano santafesina Virginia Tola.

Luego ingresaron los abanderados de las delegaciones, que desfilaron por el escenario. Después se sumaron todos los integrantes de las delegaciones para compartir el último momento de los Juegos.

También hubo un reconocimiento para los cerca de 4.000 voluntarios que acompañaron el desarrollo de Santa Fe 2026 y fueron parte fundamental de la organización en las tres ciudades sede.

Las banderas y el último adiós

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia estuvo protagonizado por los excombatientes de Malvinas, quienes participaron del arriado de las banderas de ODESUR y del Comité.

Posteriormente llevaron las banderas hasta el escenario para entregárselas al gobernador Maximiliano Pullaro, quien luego las puso en manos del presidente de ODESUR, Mario Moccia.

La llama de los Juegos también tuvo su despedida. El fuego se apagó como símbolo del cierre de Santa Fe 2026, después de quince días de competencia en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Capi, la mascota de los Juegos, también tuvo su momento especial: recibió una medalla de manos del atleta santafesino y embajador de Santa Fe 2026, Germán Chiaraviglio.

Un video repasó los principales momentos de la edición, que reunió a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas.

La despedida continuó con música y una última celebración en el Parque del Sur, con la presentación de la niña Julia Mancilla junto al coro On The Spot, además de la Fiesta Bresh y Cacho Deicas como protagonistas del cierre.

Así terminó Santa Fe 2026: con las medallas ya repartidas, las delegaciones listas para regresar a sus países y una provincia que durante dos semanas abrió sus ciudades al deporte, al encuentro y a la celebración.