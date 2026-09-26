Svitolina lleva a Ucrania a su primera final de la Billie Jean King

Sobre la pista dura cubierta del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en China, Elina Svitolina desbordó a una Jasmine Paolini impotente ante su ritmo y su profundidad, y cerró por 2-0 una semifinal que Ucrania dominó desde el primer partido.

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Anhelina Kalinina (48) había adelantado al equipo ucraniano con su victoria por 6-3 y 6-4 ante Tyra Grant (150).

Ucrania disputará este domingo el título contra República Checa, mientras que Italia se queda sin alcanzar su cuarta final consecutiva y pierde la oportunidad de conquistar su tercer trofeo seguido.

Svitolina salió dispuesta a no permitir que el partido adquiriera la tensión de los tres enfrentamientos anteriores entre ambas, todos resueltos en el set definitivo. Rompió en blanco el primer saque de Paolini y volvió a hacerlo poco después para abrir una ventaja de 3-0, con una agresividad que le permitió dominar tanto desde el fondo como en la red.

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La italiana consiguió reaccionar y enlazó dos juegos para acercarse al 3-2. Conectó un gran resto de derecha y sobrevivió después a la presión de Svitolina para alimentar la posibilidad de una remontada, pero el espejismo duró poco.

La ucraniana recuperó el control con su profundidad y castigó cada pelota corta de una rival incapaz de encontrar una zona segura desde la que construir los puntos. Volvió a romper el servicio de Paolini y cerró la primera manga por 6-2 en 31 minutos.

Svitolina ganó el 81% de los puntos jugados con su primer saque durante el encuentro, frente al 41% de la italiana, una diferencia que explica la autoridad con la que manejó un duelo en el que apenas se vio amenazada.

Paolini se retiró al vestuario durante la pausa, pero regresó sin respuestas. Svitolina volvió a quebrarle el saque de entrada y encadenó un parcial de once puntos a uno antes de conseguir otra rotura y situarse 4-0. Las expresiones de la italiana reflejaban su impotencia ante una rival que alcanzaba cada pelota y encontraba las líneas con derechas y reveses paralelos.

Paolini solo pudo retrasar el desenlace al conservar dos turnos de saque, el último después de un juego de doce puntos, antes de que Svitolina cerrara el encuentro con una derecha ganadora.

La ucraniana convirtió cinco de sus siete oportunidades de rotura y ganó 58 de los 89 puntos disputados. Paolini, en cambio, solo dispuso de una bola de rotura, que aprovechó en el primer set. “Es un momento muy especial para nosotros y para Ucrania, con la difícil situación que atraviesa la gente en nuestro país”, afirmó Svitolina sobre la pista.

La jugadora explicó que la derrota sufrida en Shenzhen el año pasado la había obligado a mantener la concentración y “elevar” su nivel.

El capitán ucraniano, Illya Marchenko, atribuyó la clasificación a sus tenistas. “Todo el mérito es de las chicas. Es una emoción fantástica para Ucrania en estos momentos”, señaló al concluir el choque.