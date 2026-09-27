Guye Adola y Tigst Assefa, dominio etíope en el maratón de Berlín

Adola, de 35 años y ganador este año del maratón de Rotterdam, mantiene su idilio con Berlín, dónde ya ganó en 2021, fue segundo en 2017 y cuarto en 2025. En esta ocasión lo hizo tras correr gran parte de la prueba en solitario y entrar destacado en meta con un crono de 2h02:51, el mejor de sus cuatro presencias en la ciudad alemana.

Segundo fue el también etíope Gemechu Dida (2h03:19) y tercero el tanzano Gabriel Geay (2h03:59). El primer europeo en meta fue el alemán Haftom Welday (2h08:25), decimosexto.

El récord de la carrera en la categoría masculina lo sigue teniendo con 2h01:09 el keniano Eliud Kipchoge desde 2022.

En la categoría femenina Tigst Assefa ganó con autoridad, pero no consiguió su objetivo. Hace tres años, en 2023, la subcampeona olímpica en París 2024 y mundial en Tokio 2025, ganó en Berlín con 2h11:53, en ese momento récord mundial. Menos de un año después, Chepngetich, en Chicago (Estados Unidos), rebajó una marca que la etíope ahora quiere mejorar.

Assefa llegó a Berlín este año con el objetivo de tratar de pelear por establecer un nuevo récord del mundo aunque no pudo lograrlo. Sobre el asfalto no encontró rival aunque unas molestias físicas en el tramo final ralentizaron su ritmo y acabó los últimos kilómetros corriendo con una cojera.

La etíope, de 29 años, llegó a meta con un crono de 2h11:04, nuevo récord de la carrera, cuando había pasado el medio maratón en 1h04:57, su mejor marca personal en esa distancia, a la que llegó flanqueada por sus liebres.

En el podio Assefa fue acompañada por dos compatriotas: Bedatu Hirpa fue segunda (2h16:53) y Dera Dida tercera (2h16:56). Además, también la cuarta, Bekelech Gudeta (2h18:58), y la quinta, Alemitu Tariku (2h19:01), fueron etíopes.

La keniana Rosemary Wanjiru, campeona en 2025, partía con una mejor marca de 2h16:14 y su objetivo era bajar de 2h15 pero finalmente entró en meta decimotercera con un tiempo de 2h24:05.

Berlín forma parte del grupo de los ocho 'majors', los considerados mejores maratones del mundo, junto con Nueva York, Chicago y Boston (Estados Unidos), Londres (Inglaterra), Tokio (Japón), Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Sídney (Australia).