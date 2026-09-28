Ancelotti sale al paso a críticas contra Brasil: “No afectan la idea que tengo”

Los pentacampeones mundiales volverán a jugar el martes contra los Socceroos en Brisbane, cuatro días después de empatar 1-1 en Townsville, salvados por un gol de última hora de Rayan.

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“Las críticas a mi trabajo siempre existieron y van a existir. No afecta la idea que tengo para esta selección y estos jugadores”, dijo Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

El amistoso del viernes marcó la reaparición del Scratch tras caer eliminado en los octavos de final del Mundial 2026. “La prioridad ahora es construir una nueva generación de futbolistas que pueda estar en la Seleção en el futuro próximo: la Copa América (2028) y la Copa del Mundo (2030)”, comentó el entrenador. “Al joven que pueda representar futuro tenemos que acompañarlo de cerca”, agregó Ancelotti. “Tenemos futuro a pesar de las críticas”, indicó.

El orientador dijo que la selección brasileña tiene “la confianza, la motivación” y “el talento” para dejar atrás “la gran decepción” del Mundial de Norteamérica 2026. Y, a la vez, maneja con calma la presión alrededor del equipo.

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“La expectativa de ser entrenador de la selección brasileña es muy alta. Tú tienes que ganar la Copa del Mundo”, pero “no recuerdo un año en mi carrera en que la expectativa no fuese muy alta”, expresó el extécnico de Real Madrid, Milan, Bayern, Chelsea y París Saint-Germain.

“¿’Jogo bonito’? Tenemos la calidad de nuestros jugadores para hacer un ’jogo bonito’, pero creo que lo importante es ganar”, remató. Tras el doble amistoso ante Australia (el duelo de este martes arranca a las 07:00,de Paraguay), Brasil jugará el próximo sábado ante India, en Calcuta.