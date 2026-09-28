Dani Vallejo supera el primer filtro en Tokio

Ubicado en el puesto 56 de la clasificación mundial (subió dos escalones), Adolfo Daniel Vallejo, de 22 años, derrotó por 6-3 y 6-2 a Taro Daniel, de 33 años, situado en el lugar 172 del escalafón.

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El duelo se disputó en el Ariake Coliseum, escenario cubierto ubicado en la isla artificial de Ariake del barrio de Koto, en la ciudad de Tokio.

El compatriota tuvo seis aces contra cuatro del rival y dejó su casillero de dobles faltas en blanco, que marca el alto nivel de su servicio, clave para su crecimiento.

Dani tuvo cinco oportunidades de quiebre, de las cuales aprovechó tres y no tuvo rompimiento, es decir que se mantuvo firme en su juego de saque.

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El duelo tuvo 1 hora con 18 minutos de duración, 38’ en la primera manga y 40’ en la segunda.

Este martes, Vallejo lidiará contra el portugués Jaime Faría por un lugar en el cuadro principal. El lusitano tiene 23 años y ocupa el puesto 68 del escalafón.

Por la diferencia horaria entre Japón y Paraguay, el enfrentamiento se iniciará a la 01:40 de la madrugada de nuestro país.

El ATP 500 de Tokio se disputará entre el 30 de setiembre y el 6 de octubre en el Ariake Tennis Forest Park. El evento reparte 2.342.275 dólares en premios (US$ 437.955 al campeón) y los principales cabezas de serie son Carlos Alcaraz, Frances Tiafoe, Taylor Fritz, Rafael Jódar, Tommy Paul, Brandon Nakashima, Valentín Vacherot y Luciano Darderi.