Dura caída albirroja Sub 20 contra Colombia en el Sudamericano de futsal

Los Sub 20 guaraníes no pudieron sortear con éxito a los cafeteros, en su segunda presentación por el Campeonato Sudamericano Sub 20 de Futsal en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. En el debut, el sábado, los paraguayos derrotaron por 3 goles contra 1 a Bolivia.

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En el juego de este lunes, los colombianos demostraron superioridad, por lo menos en efectividad, para cerrar su victoria contra los paraguayos.

En el Grupo B están Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú.

Los otros resultados de los partidos de este lunes, por la fecha 3, fueron:

Brasil 15 - 2 Perú (Grupo B)

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Ecuador 2 - 4 Chile (Grupo B)

Uruguay 4 - 2 Bolivia (Grupo A)

El miércoles, los albirrojos se enfrentarán a Venezuela, desde las 19:30, pues este martes hay jornada libre para todas las selecciones.

El jueves se cierra la fase grupal, y Paraguay jugará contra Uruguay, a las 17:00.

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la siguiente fase y los albirrojos ya no pueden resignar puntos si desean avanzar a las semifinales.

* Puntuaciones. Las posiciones están de la siguiente manera:

Grupo A

Colombia 6 puntos

Venezuela 4 puntos

Uruguay 4 puntos

Paraguay 3 puntos

Bolivia 0

Grupo B

Brasil 6 puntos

Chile 5 puntos

Ecuador 3 puntos

Argentina 1 punto

Perú 1 punto.