Gonzalo Echenique (Barceloneta): "La ambición está como si no hubiésemos ganado nada"

"Una vez que tocas el cielo con las manos, ganando esta 'Champions', obviamente la ambición es volver a repetirlo. Creo que este equipo la tiene, porque estas semanas que hemos estado entrenando lo hemos hecho muy bien, con una intensidad muy alta. La ambición está ahí, como si no hubiésemos ganado nada", ha asegurado el rosarino en declaraciones a EFE.

Desde las instalaciones del Port de Barcelona, donde el Atlètic Barceloneta ha presentado este lunes a sus primeros equipos masculino y femenino, Echenique, que afronta su segunda temporada en el conjunto marinero, ha destacado la importancia de comenzar el curso con un título que permita al equipo "mantener la dinámica de la pasada campaña".

El primer reto será la Supercopa de Europa, en la que el Atlètic Barceloneta se enfrentará este miércoles, en su piscina, al Marsella francés, precisamente el único equipo que logró derrotarle la pasada temporada en la Liga de Campeones, en el partido de ida de la fase de grupos (11-12).

"Seguramente ellos van a venir con muchas ganas de poder volver a ganarnos aquí en casa, pero creo que este equipo aprendió y maduró de ese partido. Es un lindo modo de poder cerrar ese círculo, de hacer que un año nos ganaron ellos el primer partido aquí y poder cerrar ese mal comienzo con un buen comienzo ahora", ha explicado Echenique.

Por su parte, el técnico del Zodiac Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, ha advertido de que el equipo merinero todavía está en fase de construcción y de que la Supercopa llega "demasiado pronto" en el calendario, aunque ha subrayado la ambición del conjunto catalán.

"Tenemos un equipazo, tenemos grandísimos jugadores y la calidad es indudable. Lógicamente, tener calidad no significa que juegues bien, y ahora el objetivo es conseguir que todo el mundo reme en la misma dirección", ha explicado el preparador madrileño.

Fernández ha reconocido que afronta este inicio de temporada con más incertidumbre que la que tenía al final del pasado curso, ya que el equipo necesita tiempo para alcanzar su mejor versión.

"En estos inicios tengo más incertidumbre que al final. Fui más tranquilo a Malta de lo que estoy ahora, porque un equipo se construye con el tiempo, y estoy seguro de que nosotros llegaremos a nuestro pico de rendimiento, como suele pasar", ha afirmado.

Para intentar conquistar todos los títulos, el Atlètic Barceloneta ha incorporado al internacional italiano Francesco Di Fulvio, un jugador "de talla mundial" al que ver jugar es "una maravilla", según ha reconocido Fernández.

Además, el técnico madrileño podrá contar con Bernat Sanahuja, que arrastra desde el final de la pasada temporada una pubalgia, pero que estará disponible para buscar la segunda Supercopa de Europa del palmarés del equipo.

"Lleva arrastrando molestias desde el final de la temporada. Esta lesión le ayudará a conocerse y a saber decir que no o a parar, pero el miércoles, Bernat más trece, ya lo adelanto, excepto que se me caiga por el camino", ha bromeado Fernández.