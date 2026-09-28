Polideportivo
28 de septiembre de 2026 a la - 07:05

Lunes, 28 de septiembre de 2026

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Redacción Deportes. La Francia de Zinedine Zidane afronta este lunes ante Bélgica en Bruselas su segundo compromiso en la Liga de Naciones con el exentrenador del Real Madrid en su banquillo, mientras que en ese mismo grupo Turquía recibe a Italia en Bursa en un partido entre dos selecciones que perdieron en la primera jornada.

Por EFE
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. También se juegan los partidos Armenia-Montenegro, Letonia-Chipre, Georgia-Ucrania, Rumanía-Bosnia y Herzegovina, Suecia-Polonia e Irlanda del Norte-Hungría.

Sevilla. La selección española se prepara ya para el partido de la segunda jornada de la Liga de Naciones, el martes ante la de Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuan de Sevilla, después de haber sumado el sábado los tres primeros puntos en el estadio Wembley, en Londres, al vencer a Inglaterra por 2-3.

Redacción Deportes. Sigue la serie de amistosos con la visita de Venezuela a Japón en Hiroshima, y la de Uruguay a Corea del Sur en Seúl.

Valencia. Presentación como nuevo entrenador del Valencia del mexicano Javier Aguirre, que ha sido seleccionador de su país en tres etapas y ha entrenado en España a clubes como Atlético de Madrid, Levante, Osasuna, Leganés o Zaragoza.

- Rally de Marruecos, prueba del Mundial de RallyRaid (hasta 3).

- Liga de Naciones. 2ª jornada (FOTO): Bélgica-Francia y Turquía-Italia (18:45 GMT).

. También se juegan los partidos Armenia-Montenegro, Letonia-Chipre, Georgia-Ucrania, Rumanía-Bosnia y Herzegovina, Suecia-Polonia, Irlanda del Norte-Hungría (18.45 GMT).

- Amistosos Japón-Venezuela (10.25 GMT), Corea del Sur-Uruguay (11.00) y EEUU-Chile (00.00 GMT del martes).

- Previas de los amistosos Australia-Brasil, en Brisbane; y Perú-México, en Baltimore (EEUU).

- Torneos ATP 250 de Chengdu y Hangzhou (China) (hasta 29).

Redacción EFE Deportes      