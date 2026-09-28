Nacional C15 de salonismo de Concepción con inscripciones hasta el 5 de octubre

La entidad regente del salonismo del país, comunicó a todas las federaciones del Área Interior los detalles de lo que compete a una edición mas del Campeonato Nacional categoría menores de 15 años, que se disputará el mes de noviembre en San Lázaro (Vallemí), Departamento de Concepción.

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Las inscripciones estará abiertas hasta el lunes próximo, con costo de inscripción de G. 500.000 (Guaraníes Quinientos mil) por federación, recibiendo dos balones de tiras rojas de obsequio.

Cronograma de actividades

El cronograma de las principales actividades para este certamen nacional, es el siguiente:

Lunes 5 de octubre: Cierre de inscripciones;

Lunes 12 de octubre: Presentación de listas de Buena Fe sin multas;

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Viernes 16 de octubre: Conformación de grupos;

Martes 20 de octubre: Fixture oicial de la etapa clasificatoria;

Lunes 26 de octubre: Inicio de la fase clasificatoria;

Domingo 22 al sábado 28 de noviembre: Fase Final en la ciudad de San Lázaro.

Antecedente del C15

El campeón vigente de la categoría es Itacurubí de la Cordillera, profeta en su tierra, donde conquistó el título venciendo su par de Paranaense, el año pasado.

El cuadro de menores de 15 años hizo historia en su terruño, pues es el primer título en el fútbol de salón conquistado por itacurubienses.