27-7. Case Keenum se disfraza de Caleb Williams y los Bears devoran a los Eagles

Williams se perdió el primero de al menos tres partidos por una lesión de grado dos en los isquiotibiales y Bagent estuvo de baja tras arrastrar un trauma en la cabeza, algo que convenció al técnico Ben Johnson a dar paso a Keenum.

El veterano, de 38 años, tuvo su primera titularidad en la NFL desde 2023, pero lideró a los Bears desde la primera jugada y acabó ovacionado por su público.

Firmó una magnífica actuación de 247 yardas (24 de 34 en pases), con dos pases de anotación a los que añadió seis yardas por tierra y un 'TD'.

La defensa de los Bears también brilló y anuló a los Eagles.

Los Eagles, que llegaban a Chicago como invictos, disputaron un partido gris, repleto de errores. Recibieron hasta diez penalidades para un total de 61 yardas perdidas.

Hurts no pasó de las 154 yardas (16 de 25 en pases) y fue interceptado en una ocasión. Anotó por tierra el único 'touchdown' de la noche para los Eagles.

Los Bears tomaron el mando en el primer cuarto con un pase de anotación de ocho yardas de Case Keenum a Luther Burden III, al cierre de una posesión de 11 jugadas y 66 yardas.

Cairo Santos amplió la ventaja con un gol de campo de 29 yardas, aunque Jalen Hurts respondió justo antes del descanso con una carrera de una yarda para acercar a los Eagles al 10-7.

Fue la jugada más brillante de los Eagles, realizada en apenas un minuto y 52 segundos y bajo presión antes del descanso.

Chicago volvió a golpear tras la pausa con un gol de campo de 48 yardas de Santos. Luego, Keenum amplió la renta al conectar un espectacular pase de 41 yardas para Kalif Raymond, para el 20-7 en el tercer cuarto.

Los Bears sentenciaron en el último período con una larga serie de 13 jugadas y 58 yardas, culminada por una carrera de una yarda de Keenum. El veterano 'quarterback' firmó así el 27-7 definitivo, con Santos acertando el punto extra.

La tercera semana de la NFL dejó a los Kansas City Chiefs, los Buffalo Bills y los San Francisco 49ers como equipos invictos, con marca de 3-0. Los Chiefs vencieron 24-10 a los Miami Dolphins, los Bills se impusieron 24-16 a Los Ángeles Chargers y los 49ers derrotaron 36-30 a los Arizona Cardinals.

Los Baltimore Ravens superaron 34-31 a los Dallas Cowboys en el Maracaná de Río de Janeiro, en el segundo partido internacional de la temporada. Tyler Loop conectó un gol de campo de 56 yardas en el último segundo, después de que Lamar Jackson encontrara a Zay Flowers con un envío decisivo para preparar la patada ganadora.

Pittsburgh Steelers derrotó 30-27 a Cincinnati Bengals, mientras que los Washington Commanders sorprendieron a los Seattle Seahawks sin Jayden Daniels, con Marcus Mariota lanzando tres pases de anotación. Jacksonville Jaguars aplastó 35-6 a los New England Patriots y Las Vegas Raiders mantuvo el paso perfecto al imponerse a los New Orleans Saints.

Denver cerró la jornada del domingo con una vibrante remontada por 30-26 ante Los Ángeles Rams. Los Broncos levantaron un 0-16 al descanso, con Bo Nix anotando el 'touchdown' decisivo en el último minuto y Talanoa Hufanga interceptando a Matthew Stafford en la última posesión para sentenciar el triunfo.