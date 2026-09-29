China mantiene su ventaja en los Juegos Asiáticos y suma oros en ciclismo y halterofilia

Hacia las 19.00 hora local (10.00 GMT) la delegación china sumaba un total de 247 medallas, con victorias este martes como la protagonizada por Wu Yan en la final femenina de halterofilia de 86 kilos, o la del conjunto chino en la final de esprint de ciclismo por equipos.

Los anfitriones, Japón, consiguieron sumar hoy oros en las finales masculina y femenina de surf con tabla corta, llevando al archipiélago, segundo en la clasificación, a acumular 43 preseas doradas.

A la hora del corte quedaban por disputarse las finales de varias disciplinas, incluyendo la femenina de salto de altura o la masculina de bádminton, entre otras.