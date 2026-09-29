LeBron dice que encontrar la química adecuada en Filadelfia “llevará tiempo”

A los 41 años, LeBron James se prepara para su 24ª temporada en la NBA, un récord, y para intentar ganar el primer título de Filadelfia desde 1983.

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Los Sixers han reunido el que se perfila como uno de los quintetos titulares más potentes, que incluye además a la exestrella de los Boston Celtics, Jaylen Brown, a Joel Embiid, a Tyrese Maxey y V.J. Edgecombe.

“Si quieres lograr algo excepcional, llevará tiempo”, explicó el cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, que en julio dejó a los Lakers de Los Ángeles para fichar por el equipo de Pensilvania.

“Para que seamos un gran equipo, tendremos que hacer cosas que no son agradables”, insistió el máximo anotador de la NBA durante la jornada de prensa de los Sixers. “Si no lo hacemos”, prosiguió, “entonces se dirá: era un equipo magnífico sobre el papel, teníamos mucho talento y caímos en la segunda ronda” de los playoffs.

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Apelar al sacrificio

James ganó títulos en la liga de baloncesto de Norteamérica con Miami, Cleveland y los Lakers porque sabía que no podía esperar que todo encajara “al instante”.

“Si quieres hacer algo especial, lleva tiempo. Hay que hacer cada día cosas que quizá no te apetezca hacer, porque es lo mismo una y otra, y otra y otra vez”, sostuvo.

La estrella dijo estar preparado para adaptarse a diversas estrategias y defendió la idea del sacrificio para alcanzar un objetivo colectivo. “No es algo negativo que la gente diga: hay que hacer un sacrificio”, argumentó. “Si quieres lograr algo excepcional, que es lo que queremos, eso es positivo”.

James, que en diciembre cumplirá 42 años, recomendó a sus compañeros de equipo que mantengan el equilibrio emocional ante las críticas externas. “Tengo mucha experiencia en este deporte. Espero poder aportar esa experiencia, esos conocimientos y ese modelo a los chicos que intentan lograr cosas que aún no han conseguido en su carrera”, apuntó. “Estoy deseando afrontar ese reto”, añadió. “El lujo de mi juego es que puedo hacerlo todo. Literalmente, puedo hacerlo todo”.

Ayudar a Embiid

Cortejado por buena parte de los equipos de la NBA, la estrella del baloncesto aceptó un contrato de ocho millones de dólares por dos años para ir a Filadelfia.

Podría haber aspirado a una renovación de casi 200 millones de dólares por tres años si se hubiera quedado en Los Ángeles.

“Hay tantos jugadores en esta liga que nunca han sacrificado nada en su carrera, promedian 20 o 22 puntos por partido y (...) nunca han ganado un partido de playoffs”, afirmó.

“Si eso es lo que quieres hacer con tu carrera, no hay problema”, añadió. “Pero no creo que nadie en este vestuario (de los Sixers) quiera eso, si no, no estaríamos aquí”.

James afirmó que su “excelente” relación con Tyrese Maxey fue “uno de los principales factores” para elegir a los Sixers frente a otros cuatro posibles quintetos. Señaló que espera ayudar a Joel Embiid a conquistar su primer título de la NBA. Ambos ganaron la medalla de oro con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Espero poder proporcionarle los recursos y todo lo que necesite en el día a día para que se sienta aún más cómodo con su situación y con la de nuestro equipo”, concluyó.