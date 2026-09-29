Miércoles, 30 de septiembre de 2026

Madrid. Las selecciones sub-20 de España y México disputan este miércoles un partido amistoso en el Cerro del Espino de Majadahonda (Madrid) que iba a disputarse en Ceuta, pero que, por recomendación del Ministerio del Interior y debido a la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma, se optó por trasladarlo al complejo deportivo donde se ejercita habitualmente el Atlético de Madrid.

Redacción Deportes. Empiezan este miércoles los torneos ATP 500 de Tokio, en el que defiende el título como primer cabeza de serie el español Carlos Alcaraz, que debutará el jueves contra el estadounidense Alex Michelsen; y Pekín, con el alemán Alexander Zverev, número 1 mundial y campeón este año en Roland Garros y el US Open, y el serbio Novak Djokovic, ganador de 24 títulos del Grand Slam, como principales atractivos.

. Asimismo comienza el torneo WTA 1.000 de Pekín con la kazaja Elena Rybakina y la bielorrusa Aryna Sabalenka como las dos primeras favoritas.

- Rally de Marruecos, del Mundial de RallyRaid (hasta 3).

- Previa del Rally de Italia-Cerdeña, última prueba del Mundial y que se disputa de jueves a domingo.

- Amistoso Argentina-Bolivia, en el Estadio Mario Kempes de Córdoba (00.00 GMT del jueves). (FOTO)

- Amistoso sub-20 de España-México, en el Cerro del Espino de Majadahonda (Madrid) (18.30 GMT). (FOTO)

- Liga de Naciones Concacaf: Islas Caimán-Puerto Rico y Rep. Dominicana-Haití (00.00 GMT del jueves) y Nicaragua-Costa Rica (02.00).

- Liga de Naciones. Análisis de las dos primeras jornadas.

- Previas del Gran Premio Japón, 16ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Motegi. (FOTO)

- Torneos ATP 500 de Pekín (FOTO) y Tokio (hasta 6).

- Torneo WTA 1.000 de Pekín (hasta 11).

Redacción EFE Deportes