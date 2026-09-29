Nepal suspende la búsqueda de los 12 desaparecidos en la avalancha del pico Himlung

"Nos apresuramos a llegar con la esperanza de encontrar supervivientes, pero no tuvimos suerte (...) Recuperamos cuatro cuerpos, lo que confirma que no hubo supervivientes", dijo a EFE el montañista Mingma G. Sherpa, quien dirigió la operación de rescate.

Los 12 desaparecidos forman parte del personal de apoyo del campamento y permanecen bajo una capa de nieve y restos de la avalancha de más de cuatro metros de profundidad, una acumulación que ha impedido continuar las excavaciones.

"Era imposible abrirse paso entre los 4 metros de nieve que cubrían toda la zona con palas, y las condiciones de frío extremo lo hacían aún más difícil (...) La avalancha fue enorme. Nadie se había imaginado que el campamento base de Himlung, a una altitud de 4.900 metros, pudiera sufrir algo de esa magnitud", agregó el jefe de operaciones.

El equipo de rescate seguirá vigilando las condiciones de la nieve y recuperará los cuerpos restantes cuando la nieve se derrita lo suficiente, dijo Sherpa. "Esperaremos aproximadamente un mes. Si eso no es posible, el plan se pospondrá a junio del próximo año, durante la temporada de verano", aseguró.

La llegada del invierno en noviembre trae consigo más nevadas, lo que dificultará cada vez más las labores de búsqueda. "La mejor época para cavar es en junio, durante el verano, cuando la nieve empieza a derretirse", concluyó Sherpa.

La avalancha golpeó el domingo el campamento base de Himlung, en la región de Manang, durante un episodio de fuertes lluvias y nevadas que ha provocado inundaciones, deslizamientos y otros incidentes en distintas partes de Nepal.

El país continúa, además, recuperándose de las devastadoras inundaciones del pasado 26 de agosto, que dejaron más de 1.400 cuerpos y restos humanos recuperados y miles de desaparecidos.