Atenas y Bolívar pican en punta en cuadrangular final del salonismo

Atenas sorteó un duro escollo ñeembyense, mientras Bolívar también se impuso con lo justo a los de Santa Ana, para iniciar la fase decisiva de la Copa Oro de fútbol de salón, este martes.

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En los juegos de este martes, en el “Coliseo del salonismo”, el club Fomento de Barrio Obrero, Simón Bolívar se impuso por 4 goles contra 3 a Artemios F.C., tras paridad de 2-2 en la primera mitad, los trinidenses encajaron 2 goles mas contra 1 de Artemios.

Lo mismo sucedió en el juego entre atenienses y ñeembyenses, luego de igualar 2-2, los griegos establecieron la diferencia en la complementaria, para finalizar el juego con el 4-3 favorable.

Final adelantada

La siguiente fecha se disputará este viernes, con esta programación, y resalta el choque entre los dos ganadores de la primera fecha: Atenas vs. Bolívar.

Los juegos serán en el Fomento de Barrio Obrero de nuevo, a partir de las 19:15.

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Club Social Deportivo Atenas vs. Simón Bolívar

Artemios F.C. vs. Sportivo José Meza.

La última fecha se disputará en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del club Sol de América, el martes 6 de octubre desde las 19:30.

La última jornada será el viernes 8 de octubre, desde las 21:00.

Las entradas son de G. 15.000 en general.