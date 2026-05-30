Hugo Arriola triunfa con medalla de plata para Paraguay en el Panamericano de Para Karate

El deporte paraguayo volvió a escribir una página memorable gracias a la destacada actuación de Hugo Arriola, quien conquistó la medalla de plata en la categoría K-30 Masculino (usuarios de silla de ruedas) durante el PKF Senior, U21 & Para Karate Championships 2026, celebrado en la ciudad de Macaé, Río de Janeiro, Brasil.

Lea más: Cerro le vuelve a ganar a Lyon y se ubica en séptimo puesto de la Libertadores de futsal

La presea obtenida por Arriola tiene un valor histórico para el karate nacional, ya que se trata de la primera participación paraguaya en un campeonato continental de Para Karate y, al mismo tiempo, de la primera medalla conseguida por el país en esta modalidad.

En su camino hacia la final, el atleta paraguayo protagonizó una sobresaliente presentación al derrotar al estadounidense Joel Westbrook, quien llegaba como el número uno del ranking del torneo. Posteriormente, en la definición por el oro, Arriola enfrentó al argentino Diego Ojeda, uno de los campeones de ediciones anteriores del certamen, quedándose finalmente con una meritoria medalla de plata.

La actuación del paraguayo representa un importante avance para el desarrollo del Para Karate en el país y demuestra el crecimiento sostenido de los atletas nacionales en competencias internacionales.

Además de Hugo Arriola, Paraguay contó con la participación de otros siete competidores en el certamen continental: Iván Florentín (U21 y Senior -60 kg), José Torres (Senior -67 kg), Daniel Sánchez (U21 y Senior -75 kg), Jesús Servín (Senior -84 kg), Iván Britos (Senior +84 kg), Luciani Zorrilla (Senior -55 kg) y Mateo Torres (Kata Senior Masculino).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si bien el resto de la delegación no pudo acceder al podio, la presencia paraguaya en una de las competencias más importantes del continente permitió seguir sumando experiencia internacional y posicionando al karate nacional en el escenario americano.

La histórica medalla de Hugo Arriola se convierte así en un motivo de orgullo para el deporte paraguayo y en un impulso para las futuras generaciones de para-atletas que buscan representar al país en las grandes competencias internacionales.