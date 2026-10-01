Villa Anita se corona en la “A”, y asciende al igual que Occidental a la División Oro

Este miércoles tuvo su epílogo el certamen de la Divisional A del fútbol de salón, y en el choque de fondo, Villa Anita de Ñemby se impuso con categoría al Atlético Occidental chaqueño, para coronarse campeón del certamen de la Federación Paraguaya.

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Los dos quintetos hicieron el mérito para lograr el ascenso a la principal categoría del salonismo metropolitano, luego de ser los mejores del cuadrangular final que tuvo lugar en el Coliseo del salonismo, el Fomento de Barrio Obrero.

En el partido de fondo, los ñeembyenses golearon por 4 a 1 a los acevalenses, para dar la vuelta olímpica.

Occidental venía mejor luego de dos triunfos, liderando con 4 puntos, mientras Villa Anita había igualado con Los Amigos y vencido a Atlético Ñemby, para llegar al juego decisivo con 3 unidades.

En meteórica campaña, el conjunto campeón consiguió ascensos consecutivos en dos años, para hacerse acreedor del brevet que lo catapulta a la principal división del salonismo.

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En 2025, Villa Anita se coronó campeón para ascender de la Divisional B (junto al club Sancho) a la Divisional A, y esta temporada ya fue monarca pasa a ser integrante de la División Oro.

En el otro cotejo de este miércoles en Barrio Obrero, Atlético Ñemby doblegó por la mínima, 4 a 3 a Los Amigos, para completar el podio.

El goleador del certamen fue Ricardo Paredes de Club Atlético Occidental.