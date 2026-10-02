Cuba abrirá su Serie Nacional de Béisbol, marcada por la crisis económica y energética

El campeonato del pasatiempo nacional se efectuará con una división geográfica occidental y oriental, cada una con dos grupos de cuatro conjuntos, que disputarán 44 partidos por novena en la etapa de clasificación, explicaron este viernes el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, y el comisionado nacional, Carlos Martín, citados por medios estatales.

La zona occidental estará integrada por las escuadras de las provincias Pinar del Río, Artemisa, La Habana y el municipio especial Isla de la Juventud, en el grupo A, mientras Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos y Villa Clara competirán en el B.

Asimismo, en la zona oriental están comprendidas las provincias Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, que conformarán el grupo C, en tanto las de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo animarán el D.

Esa estructura busca "optimizar los recursos logísticos, acortar los traslados y asegurar la vitalidad de la competencia en medio del actual panorama económico", indicaron los directivos.

"Entendemos que se está jugando menos béisbol, pero es la posibilidad que tenemos para salvar el certamen por su importancia para la nación", dijo Pérez Pardo, refirió el periódico Granma.

El desafío inicial lo protagonizarán los Cocodrilos de Matanzas, el campeón de la anterior Serie, que tendrá como rival a los Elefantes de Cienfuegos, anunciaron los directivos.

Entre las novedades del nuevo campeonato destaca que los equipos podrán contar con patrocinio acorde a las nuevas leyes adoptadas por el país. En ese caso las selecciones de Industriales y Villa Clara estrenarán esos beneficios.

Una de las normas técnicas que regirán es la implementación del reloj de pitcheo con un límite de 20 segundos entre lanzamientos, con o sin corredores en base, con el fin de agilizar los tiempos de juego.

Además, se obligará a cada lanzador a enfrentar al menos a tres bateadores antes de ser sustituido, salvo eventuales lesiones.

En cuanto a los equipos, los cuatro primeros de cada zona avanzarán a una postemporada con sistema Page, mientras los campeones del occidente y el oriente se enfrentarán posteriormente por la corona nacional en una final pactada al mejor de siete encuentros.

Cuba arrastra una profunda crisis económica desde mediados de 2024, agravada desde enero por el impacto del cerco petrolero aplicado por el gobierno de Estados Unidos, a lo que se han sumado a partir de mayo una serie de sanciones reforzadas de Washington contra sectores vitales de la economía.

El béisbol, considerado el rey de los deportes en Cuba y declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2021, se introdujo, según los historiadores, sobre 1860 a través de insulares que estudiaban en Estados Unidos, y se ha mantenido como un deporte muy popular aunque en la última década el fútbol ha ganado preferencia, particularmente de los jóvenes.