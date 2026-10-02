Çucurella y el Real Madrid: "El inicio no ha sido el que esperábamos"

Cucurella compareció en rueda de prensa junto al seleccionador, Luis de la Fuente, en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, donde este sábado se juega el partido España-República Checa de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Preguntado por la situación del Real Madrid en lo que lleva de temporada en comparación con la etapa de felicidad que vive la selección española, Cucurella lo achacó, entre otros factores, a que en su nuevo equipo acaba de llegar un nuevo técnico, el portugués José Mourinho, mientras que en la Roja, De la Fuente lleva varios años.

"Al final, todo es un proceso. En la selección, hace tiempo que tenemos al míster. Muchos de los jugadores, o la base, llevan un montón de años juntos y al final, como todo en todo en la vida, es conocerse, entender y aceptar que estamos en un proceso", reflexionó.

En el caso del Real Madrid, el defensa catalán añadió: "Acabamos de empezar con un entrenador nuevo, muchos de los jugadores hemos tenido poco tiempo de pretemporada y es pronto para hablar. Quizá, el inicio no ha sido el que todos esperábamos".

No obstante, se mostró confiado en que el rendimiento mejore. "Lo que se va a valorar es a final de temporada, lo que consigamos, a dónde lleguemos, y ahí es donde podremos valorar el trabajo que hemos hecho", expuso.

Cucurella se congratuló que con la incorporación del delantero Carlos Espí a la convocatoria haya tres futbolistas del Real Madrid, al estar también el defensa Dean Huijsen, después de que en el Mundial no hubiera ninguno.

"El Real Madrid es uno de los mejores del mundo y eso conlleva tener jugadores en las selecciones. Poco a poco va habiendo más compañeros. Es a lo que aspira un club como el Real Madrid". A ver si va teniendo más protagonismo y puede haber más compañeros", confió.