España, Georgia, Portugal y Rumanía crean la Alianza de las IV Naciones de rugby

Estas cuatro federaciones son las de más peso en el 'ranking' mundial de rugby al margen de las que componen el Seis Naciones -Francia, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda e Italia-.

La nueva iniciativa actuará dentro de Rugby Europe y de World Rugby y estará gestionada por un comité directivo y un presidente rotatorio, informa la Real Federación Española de Rugby en un comunicado.

"Si algo nos une a los miembros de la Alianza de las IV Naciones es que queremos consolidar el rugby en nuestros respectivos países, ser más competitivos en el escenario internacional y construir una economía más fuerte y sostenible para nuestro deporte", se afirma en la nota.

El memorando de entendimiento fundacional establece que se defenderán los intereses comunes de los cuatro socios en competiciones, calendario, financiación y gobernanza y que actuarán de forma coordinada.