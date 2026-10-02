Polideportivo
02 de octubre de 2026 a la - 05:35

España, Georgia, Portugal y Rumanía crean la Alianza de las IV Naciones de rugby

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Madrid, 2 oct (EFE).- Las federaciones de rugby de España, Georgia, Portugal y Rumanía han firmado un acuerdo para crear la Alianza de las IV Naciones, que tiene como objetivo unir fuerzas para crecer en el ámbito deportivo, pero también en el financiero, comercial e institucional.

Por EFE
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Estas cuatro federaciones son las de más peso en el 'ranking' mundial de rugby al margen de las que componen el Seis Naciones -Francia, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda e Italia-.

La nueva iniciativa actuará dentro de Rugby Europe y de World Rugby y estará gestionada por un comité directivo y un presidente rotatorio, informa la Real Federación Española de Rugby en un comunicado.

"Si algo nos une a los miembros de la Alianza de las IV Naciones es que queremos consolidar el rugby en nuestros respectivos países, ser más competitivos en el escenario internacional y construir una economía más fuerte y sostenible para nuestro deporte", se afirma en la nota.

El memorando de entendimiento fundacional establece que se defenderán los intereses comunes de los cuatro socios en competiciones, calendario, financiación y gobernanza y que actuarán de forma coordinada.