'Madrid corre en español' celebra la Hispanidad mezclando deporte y gastronomía mexicana

Esta nueva carrera popular celebrará la Hispanidad con una prueba de 10 kilómetros, a partir de las 10.00 horas (08.00 GMT), que supondrá un viaje por escenarios emblemáticos de la capital.

La cita contará con representación de países como Perú, Colombia, Bolivia, Guinea Ecuatorial y Ecuador y ofrecerá actuaciones vinculadas a las distintas culturas participantes con cumbia, son, flamenco y mariachis. Además, tendrá lugar una carrera infantil gratuita con las distancias adaptadas a diversas edades y, mediante una aplicación, se invitará a los 21 países que comparten el español a sumarse a esta fiesta del deporte y la cultura.

La propuesta culinaria con motivo de la carrera llegará con Agave y Maíz Festival Mexicano, en el que catorce casetas incluirán la mayor concentración de alta cocina mexicana avalada por el Sello Copil que otorga Fundación Casa de México en España y la Academia Mexicana de Gastronomía.

"El Sello Copil reconoce a quienes preservan la cocina mexicana de verdad. Que diez de esos restaurantes cocinen juntos en Madrid Río, en la calle y con entrada libre, es la mejor manera de contar lo que México comparte con España", declaró Ximena Caraza Campos, directora general de la Fundación Casa de México en España durante la presentación de la carrera.

Madrid corre en español y Agave y Maíz Festival Mexicano forman parte de Madblue River Fest 2026, que durante cuatro días convertirá la explanada de Puente del Rey en el mayor punto de encuentro de la comunidad hispanohablante, y de la programación de Hispanidad 2026, una iniciativa de la Comunidad de Madrid que pretende "celebrar los vínculos culturales y la lengua compartida a ambos lados del Atlántico".