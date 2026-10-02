Superliga de Fútbol Playa: San Antonio y Luqueño golpean de entrada

El fútbol playa puso en marcha una nueva competencia en el estadio Mundialista Los Pynandi, con el inicio de la Superliga Fútbol Playa Clausura 2026.

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La jornada inaugural tuvo como protagonistas a San Antonio y Sportivo Luqueño, que arrancaron el campeonato con goleadas y sumaron sus primeros tres puntos en la carrera por los puestos de vanguardia.

San Antonio fue contundente en su estreno y derrotó por 12-1 a Unión Paraguaya, imponiendo condiciones desde el comienzo y marcando una amplia diferencia en el marcador.

En el otro encuentro de la jornada, Sportivo Luqueño también tuvo un debut contundente al imponerse por 9-1 a Libertad de Barcequillo.

Con estos resultados, ambos equipos dieron el primer paso en un torneo que continuará este sábado con la segunda fecha de la primera etapa.

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La agenda de la segunda fecha

La actividad se concentrará nuevamente en el Mundialista Los Pynandi.

Serie B – 19:00:Unión Paraguaya vs. 4 de Agosto.Libre: San Antonio.

Serie A – 20:15:Libertad de Barcequillo vs. Presidente Hayes.Libre: Sportivo Luqueño.

La Superliga Fútbol Playa Clausura 2026 continúa así su recorrido, con los equipos buscando consolidarse desde las primeras jornadas en la pelea por el campeonato.

Síntesis de los partidos

Grupo B

San Antonio 12-Unión Paraguaya 1

Estadio: Mundialista “Los Pynandi”. Primer árbitro: José Recalde. Segundo árbitro: Adán Villalba. Tercer árbitro: Raúl Quintana. Cronometrista: Carmen Segovia. Delegada: Giselle Gamarra.

San Antonio: Carlos Ovelar; Carlos Carballo, Carlos Benítez, Luis Cáceres y Tulio Rodrígues. Alternantes: Luis Gómez, Rafael Acosta, Nicolás Hebein, César Escobar, Elías Aguiar, Néstor Medina y Deiivid Hebein. D.T.: Luis Ojeda.

Unión Paraguaya: Dariel Duarte; Isidro Duarte, Juan Hermosilla, Jeremías Pérez y Jonas Colmán. Alternantes: Alexander Prieto, Marcelo González, Dhiago Barrientos, Diego Velázquez, Josué López, Rodney Fernández y Aldo Coronel. D.T.: Isidro Mendoza.

Goles: San Antonio: Primer periodo: Carlos Carballo. Segundo periodo: Carlos Ovelar, Carlos Benítez (2), César Escobar, Carlos Carballo (2) y Rafael Acosta. Tercer periodo: Tulio Rodrígues, Néstor Medina (2) y Deiivid Hebein. Unión Paraguaya: Segundo periodo: Jeremías Pérez. Amonestados: No hubo. Expulsado: Jonas Colmán (3T).

Grupo A

Sportivo Luqueño 9-Libertad de Barcequillo 1

Estadio: Mundialista “Los Pynandi”. Primer árbitro: Silvio Coronel. Segunda árbitra: Adriana Barrios. Tercer árbitro: Mario Chamorro. Cronometrista: Pamela González. Delegada: Andrea Ramírez.

Sportivo Luqueño: Yoao Rolón; Sixto Cantero, Rodrigo Escobar, Jesús Martínez y Marciel Pires. Alternantes: Enrique Sánchez, Alexandro Luraschi, Thiago Barrios, Jesús Rolón, Thanger Alber, Didier Cáceres y Breno Rodrigues. D.T.: Fabricio Santos.

Libertad de Barcequillo: Ofrán Núñez; Juan García, Mauricio Bogado, Matías Martínez y Carlos Salinas. Alternantes: Luis Areco, Carlos Moreira, Jonathan López, Lucas Alviso, Genaro Giménez, César Godoy y Rodolfo Sánchez. D.T.: Gerardo Giménez.

Goles: Sportivo Luqueño: Primer periodo: Thanger Alves. Segundo periodo: Breno Rodrigues. Tercer periodo: Breno Rodrigues, Thiago Barrios (3), Yoao Rolón, Marciel Pires y Sixto Cantero. Libertad de Barcequillo: Segundo periodo: Carlos Salinas. Amonestados: Sportivo Luqueño: Jesús Rolón (2T). Libertad de Barcequillo: Luis Areco (2T) y Rodolfo Sánchez (2T).