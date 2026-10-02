Paraguayas brillan en el Centroamericano de Gimnasia Artística

El talento paraguayo volvió a destacarse en una competencia internacional de gimnasia artística. Siete niñas del Club Benítez TKD participaron del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Gimnasia Artística de niveles USAG y XCEL, que se desarrolló del 21 al 27 de septiembre en el Complejo Deportivo de Ciudad Merliot, en Santa Tecla, El Salvador.

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El certamen reunió a alrededor de 700 atletas de 10 países, entre ellos Paraguay, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Colombia y Puerto Rico. Las competencias comprendieron las modalidades de Gimnasia Artística Femenina (GAF) y Masculina (GAM).

En medio de una competencia de gran convocatoria regional, las representantes paraguayas tuvieron una destacada participación y consiguieron subir al podio en distintas pruebas, además de conquistar importantes posiciones en la clasificación all around, que reúne el desempeño de las gimnastas en los diferentes aparatos.

La actuación más destacada correspondió a Renata Quiñónez Mateu, de 11 años, quien conquistó el primer puesto en barras asimétricas, viga, suelo y all around, además de quedarse con la medalla de plata en salto.

También sobresalió Nicole Wuth Vargas, de 10 años, con una brillante cosecha: obtuvo el primer puesto en barra, viga y all around, además de la segunda posición en suelo.

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Otra de las protagonistas fue Victoria Bogado, de 11 años, quien consiguió el primer puesto en salto, además del tercer lugar en viga y all around, mientras que terminó cuarta en barra.

Gianna Cárdenas, de 9 años, subió al podio en tres ocasiones. Fue segunda en suelo y tercera en barras asimétricas y all around.

Por su parte, Siena Soerensen, de apenas 8 años, logró el tercer puesto en viga, barras asimétricas y all around, demostrando también su proyección pese a su corta edad.

La delegación se completó con Luciana Cáceres, de 11 años, quien obtuvo el tercer lugar en suelo, primer puesto en barra y tercer puesto en all around, y Olivia Jara, de 9 años, que terminó cuarta en salto, suelo y all around.

Una experiencia internacional

Más allá de los resultados individuales, la participación representó una importante experiencia internacional para las siete jóvenes gimnastas paraguayas, quienes pudieron competir junto a representantes de distintos países de la región en un escenario de alto nivel.

La delegación del Club Benítez TKD estuvo acompañada por las entrenadoras Ana Martínez y Sonia Núñez, responsables de la preparación y el seguimiento de las jóvenes durante la competencia.

Con medallas en diferentes aparatos y destacadas posiciones en el all around, las siete representantes paraguayas dejaron su huella en El Salvador y regresan al país con el reconocimiento a una actuación que refleja el crecimiento de la gimnasia artística nacional desde las categorías formativas.