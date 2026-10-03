Checo Lehecka, rival de Dani Vallejo en los cuartos de final en Tokio

Adolfo Daniel Vallejo (22 años) había accedido a los cuartos de final del ATP 500 de Tokio al vencer al italiano Matteo Berrettini (30) por 7-6 (6) y 6-1, en 1 hora con 48 minutos de partido, en el Coliseo Ariake. Por la diferencia horaria, en enfrentamiento se cumplió a la madrugada de nuestro país, por lo que literalmente los aficionados desayunaron con la noticia.

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Su rival saldría del último duelo del día, entre Jiri Lehecka (24) y Ugo Humbert (28). El checo se impuso sobre el francés por 5-7, 6-4 y 6-4.

Lehecka ocupa el puesto 23 de la clasificación mundial. En mayo pasado llegó a su mejor ránking: 12.

Vallejo está en el lugar 56 del escalafón y tras su intervención en este certamen nipón alcanzará su mejor colocación, ya que en el ránking en vivo, que es absolutamente referencial, se encuentra 51.

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El ganador del enfrentamiento entre Vallejo y Lehecka del domingo lidiará al día siguiente con el vencedor del match entre el monegasco Valentín Vacherot y el francés Arthur Fils, que al igual que el paraguayo, proviene de la fase de clasificación, con cuatro presentaciones a cuestas en la capital japonesa.

La parte superior del cuadro presenta los choques en cuartos entre el español Carlos Alcaraz, primer sembrado, y el canadiense Denis Shapovalov. El vencedor lidiará en semis con el triunfador del match entre el español Jaume Munar, proveniente de la “qualy” (fase de clasificación) y el francés Kyrian Jacquet, que ingresó a la llave principal como “Special Exempt”, beneficio que le otorga a un tenista un lugar directo en el cuadro principal de un torneo sin necesidad de jugar la fase previa.

El ATP 500 de Tokio (Japan Open) otorga una bolsa total de premios de 2.342.275 dólares y un máximo de 500 puntos para el ránking ATP individual.