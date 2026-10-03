De la Fuente hace debutar a Roberto y Fresneda, saca a Raya y mantiene a Lamine Yamal

De la Fuente hace debutar a Roberto y Fresneda, saca a Raya y mantiene a Lamine Yamal

Oviedo, 3 oct (EFE).- El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha introducido varias novedades en el once inicial ante la República Checa, con David Raya de titular en la portería, Le Normand, Fran García y el debutante Iván Fresneda en la defensa y, en la delantera, el estreno con la Roja de Roberto Fernández, acompañante de Lamine Yamal, que se mantiene de salida.