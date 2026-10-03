Polideportivo
03 de octubre de 2026 a la - 14:15

De la Fuente hace debutar a Roberto y Fresneda, saca a Raya y mantiene a Lamine Yamal

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Oviedo, 3 oct (EFE).- El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha introducido varias novedades en el once inicial ante la República Checa, con David Raya de titular en la portería, Le Normand, Fran García y el debutante Iván Fresneda en la defensa y, en la delantera, el estreno con la Roja de Roberto Fernández, acompañante de Lamine Yamal, que se mantiene de salida.

Por EFE
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El once de la selección ante el combinado checo en el partido de la Liga de Naciones que se juega en Oviedo (20.45 horas CET, 18.45 GMT) lo integran: David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodrigo, Pedri, Olmo, Lamine Yamal; Baena y Roberto.