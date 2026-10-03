El inglés Justin Rose y el sueco Ludvig Aberg confirman su participación

La presencia de ambos jugadores refuerza el gran cartel del torneo, que ya tenía los nombres de jugadores como Tyrrell Hatton, Nicolai Højgaard, Marco Penge, Patrick Reed, Francesco Molinari, Bubba Watson y la ‘armada española’, encabezada por Jon Rahm y Sergio García.

Rose, ganador del Abierto de Estados Unidos en 2013, medalla de oro en los Juegos de Río de Janeiro 2016, con cinco participaciones en la Ryder Cup, cuenta con once títulos en el DP World Tour y otros once en el circuito americano, con lo que llegó a ser el número uno del ránking mundial.

Mientras, Aberg, de 26 años, mejor jugador universitario en Estados Unidos en 2022 y 2023, es uno de los jóvenes valores y grandes talentos del golf mundial. Suma dos victorias en el PGA Tour, una en el DP World Tour y fue componente del equipo europeo en las Ryder Cup de 2023 y 2025, así como fue segundo en el Masters de Augusta de 2024.