Rybakina cae en Pekín en su estreno como #1

El encuentro entre Alina Charaeva y Elena Rybakina duró dos horas y doce minutos sobre la pista dura de la central Diamond en el Centro Nacional de Tenis de Pekín.

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Charaeva remontó ante la campeona este año de Australia y Estados Unidos y se convirtió en la primera tenista armenia en derrotar a una número uno.

La armenia, debutante en el cuadro principal del torneo, nunca había jugado contra una rival situada entre las veinte mejores del mundo. Sin embargo, acabó por dejar a Rybakina (#1) sin una sola oportunidad de rotura en el set definitivo, después de sobrevivir a un comienzo en el que su segundo saque fue un blanco fácil para la kazaja.

En una noche fría y ventosa, Rybakina ganó los nueve puntos disputados sobre el segundo servicio de Charaeva en la primera manga. Esa ventaja al resto le permitió imponerse por 6-3 con tres roturas, aunque también cedió dos veces su saque.

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La kazaja volvió a tomar la iniciativa en el segundo set, con un quiebre para el 2-1, pero la respuesta de Charaeva fue inmediata. La armenia recuperó el servicio perdido y empezó a encontrar en su primer saque la seguridad que le había faltado al comienzo.

Desde el 2-2, ambas conservaron sus turnos sin conceder oportunidades de rotura hasta que Rybakina sacó con 4-5. Charaeva aprovechó entonces su primera bola de set y llevó el encuentro a una tercera manga.

La #1 sostuvo todavía el pulso al salvar una oportunidad de quiebre para el 2-2, pero la armenia volvió a presionarla en el sexto juego y rompió para el 4-2. Confirmó después la ventaja en blanco y cerró con su servicio en la primera bola de partido.

Charaeva apenas cedió seis puntos al saque en el último parcial. Rybakina, en cambio, acumuló siete dobles faltas, seis de ellas entre las dos últimas mangas, y no encontró la forma de frenar la remontada.

La armenia buscará un puesto en octavos de final ante la británica Sonay Kartal (#129) , que este sábado derrotó a la china Wang Xinyu (#38) por 6-3 y 6-2.

La derrota puso fin a una racha de catorce victorias consecutivas de la kazaja en sus estrenos en torneos WTA 1000 y convirtió el primer partido de su reinado en una despedida prematura de Pekín.