Alcaraz avanza a semifinales tras retiro de Shapovalov

El rival canadiense de Carlos Alcaraz se vio obligado a abandonar tras sufrir una lesión en la parte superior del muslo derecho en el primer juego del segundo set. El español, vigente campeón, se enfrentará a su compatriota Jaume Munar por un puesto en la final.

Munar, #64 del mundo, se clasificó tras eliminar al francés Kyrian Jacquet, 86º del ránking.

El partido fue muy disputado hasta la retirada de Denis Shapovalov, que puso en dificultades a Alcaraz con la variedad de su juego, al combinar golpes profundos con dejadas, y potencia con efectos.

Alcaraz, que el sábado salvó cuatro bolas de set ante Matteo Arnaldi, salvó otra aquí con 5-4 en contra y se llevó después el desempate con un golpe ganador de derecha antes de la lesión de Shapovalov.

El campeón del Abierto de Australia disputa su tercer torneo desde que se recuperó de una lesión de muñeca que lo mantuvo varios meses alejado de las pistas, tras alcanzar los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos el mes pasado.

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En los otros duelos de cuartos de final, el monegasco Valentin Vacherot (18º) se impuso al francés Arthur Fils por 7-5, 4-6, 6-4, y se enfrentará en semifinales a Jiri Lehecka. El checo (23º) eliminó en menos de una hora al joven paraguayo Daniel Vallejo (56º) por 6-1 t 6-1.

Resultados, cuartos de final

Carlos Alcaraz (ESP/N1) derrotó a Denis Shapovalov (CAN) por 7-6 (7/3), 2-1 y abandono.

Jaume Munar (ESP) a Kyrian Jacquet (FRA) 6-4 y 6-2.

Jiri Lehecka (CZE) a Daniel Vallejo (PAR) 6-1 y 6-1.

Valentin Vacherot (MON/N8) a Arthur Fils (FRA) 7-5, 4-6 y 6-4.