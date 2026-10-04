Polideportivo
04 de octubre de 2026 a la - 11:06

Djokovic elimina a Zverev y pulveriza el récord de Nadal

Novak Djokovic brindó la sorpresa al vencer de remontada a Alexander Zverev. El historial de enfrentamientos queda en 10-5 a favor del serbio.
Novak Djokovic brindó la sorpresa al vencer de remontada a Alexander Zverev. El historial de enfrentamientos queda en 10-5 a favor del serbio.131329+0000 GREG BAKER

El serbio Novak Djokovic, undécimo del escalafón mundial, derrotó este domingo al alemán Alexander Zverev (#2) por 4-6, 6-4 y 6-4, avanzó a semifinales del Abierto de China y superó un récord de Rafael Nadal.

Por ABC Color
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Novak Djokovic, con su victoria de remontada sobre el primer favorito en Pekín, Alexander Zverev, 10 años menor, sumó su victoria 32 sin derrotas y superó el mejor arranque de un jugador en un torneo en la era Open, que compartía con el español Rafael Nadal.

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El encuentro duró dos horas y 35 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, donde el seis veces campeón prolongó su imbatibilidad ante el primer favorito y ganador este año de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos.

Djokovic, de 39 años, dejó atrás las 31 victorias con las que Nadal inició su trayectoria en Roland Garros y se enfrentará al ruso Daniil Medvedev (#6), mientras Zverev perdió una oportunidad de acercarse aún más al #1 uno del ránking.

Las semifinales se cumplen este lunes. En primer turno lidiarán el australiano Alex de Miñaur y el polaco Hubert Hurkacz, a las 04:00 de la madrugada de Paraguay, mientras que Djokovic y Medvedev medirán fuerzas a las 08:00. El historial de enfrentamientos favorece al serbio por 10-5.