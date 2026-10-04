Domingo, 4 de octubre de 2026

Redacción deportes. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que con 20 años es el líder más joven de la historia, llega encabezando claramente el Mundial de Fórmula Uno con 66 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, el británico George Russell, al circuito malasio de Sepang, sede del aplazado Gran Premio de Baréin y que conserva su denominación.

Redacción Deportes. El circuito de Motegi es el escenario del Gran Premio de Japón, el encargado de iniciar una gira asiática en el que el foco principal está puesto en los dos primeros clasificados del Mundial de MotoGP, los españoles Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), ganador este último de la prueba al esprint del sábado.

Tokio. El español Carlos Alcaraz, primer favorito y defensor del título, y el paraguayo Daniel Vallejo se enfrentan en los cuartos de final del Abierto de Tokio al canadiense Denis Shapovalov y al checo Jiri Lehecka, respectivamente.

Redacción Deportes. El belga Remco Evenepoel, dos veces segundo, trata de aprovechar la ausencia del esloveno Tadej Pogacar para conseguir por primera vez en su carrera el título de la prueba en línea de los Campeonatos de Europa de ciclismo en carretera de Liubliana, prueba en la que Primoz Roglic lidera al equipo local, Juan Ayuso a la selección española y Giulio Ciccone a la italiana como otras referencias.

Buenos Aires. Máximo goleador, futbolista con más partidos y dueño de buena parte de los principales registros de Argentina: Lionel Messi cierra este martes más de dos décadas con la Albiceleste con una colección de récords que se extiende también a las Copas del Mundo, la Copa América y las eliminatorias sudamericanas. Por Pablo Duer.

. Redacción Deportes. En abril de 2004, José Pekerman tuvo una de las más grandes visiones de su carrera como entrenador y con una insistencia inagotable logró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enviara al Barcelona una solicitud para convocar a la selección sub-20 a un jovencito a quien por desconocimiento llamó Leonel Mecci. Por Gabriel Briceño Fernández.

. Madrid. Lionel Messi cerrará este martes un largo trayecto de 21 años con la selección argentina que le hizo derramar lágrimas y hasta renunciar en dos ocasiones, pero que también le aupó a la cima del mundo. Una carrera de fondo resumida en diez momentos: Por Óscar González.

- Gran Premio de Baréin en Malasia, 16ª cita del Mundial de F1 y que se disputa en el circuito malasio de Sepang (07.00 GMT). (FOTO)

- Acaba el Rally de Italia-Cerdeña, última prueba del Mundial. Cuatro tramos, el último a las 12:15 GMT.

- Campeonatos de Europa de ciclismo en carretera, en Liubliana (hasta 7). Carrera de fondo en carretera elite masculina (10.49 a 15.22 GMT).

- Liga de Naciones. 4ª jornada (FOTO): Portugal-Noruega, Gales-Dinamarca, Países Bajos-Serbia y Grecia-Alemania (18:45 GMT).

- Liga de Naciones Concacaf: Martinica-El Salvador, Guatemala-Surinam, Honduras-Jamaica y Puerto Rico-Islas Caimán.

- Continúa la undécima jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Talleres-Belgrano, Boca Juniors-Unión y Estudiantes de Río Cuarto-Racing Club.

- Despedida de Messi de la selección de Argentina. En abril de 2004, José Pekerman tuvo una de las más grandes visiones de su carrera como entrenador y con una insistencia inagotable logró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enviara al Barcelona una solicitud para convocar a la selección sub-20 a un jovencito a quien por desconocimiento llamó Leonel Mecci. Por Gabriel Briceño Fernández

. Despedida de Messi de la selección de Argentina. Máximo goleador, futbolista con más partidos y dueño de buena parte de los principales registros de Argentina: Lionel Messi cierra este martes más de dos décadas con la Albiceleste con una colección de récords que se extiende también a las Copas del Mundo, la Copa América y las eliminatorias sudamericanas. Por Pablo Duer

. Despedida de Messi de la selección de Argentina. Lionel Messi cerrará este martes un largo trayecto de 21 años con la selección argentina que le hizo derramar lágrimas y hasta renunciar en dos ocasiones, pero que también le aupó a la cima del mundo. Una carrera de fondo resumida en diez momentos. Por Óscar González

- DP World Tour. Acaba el Alfred Dunhill Championship, en el campo escocés de St. Andrews.

- Gran Premio Japón, 16ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Motegi. Moto3 a las 02.00 GMT, Moto2 a las 03.15 y MotoGP a las 06.00. (FOTO)

- Torneos ATP 500 de Pekín (FOTO) y Tokio (hasta 6).

- Torneo WTA 1.000 de Pekín (hasta 11).

Redacción EFE Deportes